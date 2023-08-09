Получить краповый берет крайне сложно из-за особенностей прохождения испытания

Судя по всему, основные силы ЧВК «Вагнер» уже переброшены в Беларусь. В последнее время пресса перестала писать о новых военных конвоях, но точная численность группировки не называется. Предполагается, что сегодня в союзном государстве разместилось около 10 тысяч бойцов, но реальная численность может быть как больше, так и меньше. При этом командиры ЧВК «Вагнер» уверяют, что на отдыхе находится около 15 тысяч бойцов, а значит речь идёт о резерве, которые действительно может пополнить ряды частной военной компании.

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В целом, Пригожин приостановил набор, поскольку «вагнеровцы» пока не принимают участия в СВО. Все подразделения сосредоточены в Беларуси, что уже привело к массовым истерикам среди польских чиновников. Власти соседнего государства уже несколько раз усиливали гарнизон на границе с Белоруссией, поясняя это опасностями, которые таят бойцы ЧВК «Вагнер». «Музыканты» подобные обвинения называют домыслами, ну а у польских властей нет никаких весомых доказательств того, что «вагнеровцы» планируют атакующие операции. По больше части в прессу попадают фотографии с тренировочных баз, ну а сегодня на страничке ЧВК «Вагнер» появилась любопытная информация. Как стало известно, 6 августа командующий внутренних войск МВД Беларуси Николай Карпенков и генерал-лейтенант Юрий Сиваков прибыли в учебный центр ВВ МВД «Воловщина». Там они встретились с командирами и инструкторами ЧВК «Вагнер». Сообщается, что прошли тренировки и обмен опытом между «вагнеровцами» и элитными подразделениями Беларуси, включая спецназ ВВ, СОБР, ОМОН, «Рысью», «Беркутом» и «Алмаз». Кроме того, знаменитый боец ЧВК «Вагнер» с позывным «Брест» получил краповый берет. Отмечается, что ранее «вагнеровец» состоял в рядах спецназа ВВ МВД РБ, а к своей цели он шёл целых 20 лет.

Напомним, краповый берет – это один из главных символов специализированных военных подразделений. Он присваивается лишь тем сотрудникам, которые заслужили это право своими выдающимися профессиональными, физическими и этическими качествами. В документе о требованиях (по квалификационным испытаниям для получения права на ношение карминного головного убора) подробно описаны все стандарты. Прежде всего, требуется доказать свою физическую подготовку, что включает трёхкилометровый бег, подтягивания и отжимания. Главным испытанием является десятикилометровый марш-бросок с преодолением препятствий. В этот момент боец должен быть готов отразить самые неожиданные атаки, включая нападение из воздуха и прохождение заражённого участка и обстрел из оружия.

Для прохождения испытаний установлены строгие рамки, а за всеми бойцами следят инспекторы, которые обращают внимание на любые неточности и фиксируют отклонение от рамок. Испытание завершается ближним боем, а в итоге единицы из сотен бойцов, приходящих за краповым беретом, могут на него претендовать. Многие совершают несколько попыток, а владельцы крапового берета пользуются уважением среди других бойцов элитных подразделений. Если у вас остались вопросы о процессе получения крапового берета, то рекомендуем перейти по ссылке: https://voinskayachast.net/voennaya-odezhda/maroon-beret. После изучения подробностей вы осознаете, что это одно из самых сложных испытаний, которые только проходят бойцы российской армии.