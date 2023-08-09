В число доверенных входит Сырский, Залужный и другие

Украинские власти активно используют маркетинговые приёмы для достижения тех или иных целей. Получить преимущество в рамках наступательной операции так и не вышло, а в результате победы сменились громкими заявлениями и нереалистичными обещаниями. Ну а поскольку нужно активно создавать видимость действия, то Зеленский регулярно собирает ставку командования, где решает те или иные вопросы. Как стало известно, накануне президент собрал очередное совещание ставки. По данным журналистов это уже третья подобная встреча за 10 дней, особое внимание уделяется новому формату совещания.

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Оказывается, с каждым последующим совещанием количество участников уменьшается. Эта информация подтверждается как высокопоставленными политиками, так самим Зеленским. Президент отметил, что на этот раз на встрече присутствовал крайне ограниченный круг людей. Ну а главная тема, ради которой вся эта братия собралась – это очередной этап наступательной операции. На повестку дня выносились самые актуальные вопросы, а также следующие шаги, которые нужно предпринять для увеличения наступательного потенциала ВСУ. С отчётами выступили основные действующие лица конфликта. Так, слово взял главком ВСУ Залужный, а также командующие отдельными родами войск и направлениями Сырский и Тарнавский. Дополнил отчёт оперативными данными начальник ГУР Буданов.

Украинские журналисты полагают, что сокращение участников на совещании Зеленского может говорить о том, что отдельные члены командования начинают терять доверие друг к другу. Всё больше генералов вызывают опасения у Зеленского, поэтому их заочно считают изменниками. При этом отмечается, что очень часто информация, которая обсуждалась на подобных встречах, становилась общедоступной, а значит в командовании завёлся крот. Не исключено, что, удаляя одного члена высшего совета из зала за другим, президент Украины пытается найти слабое звено и нейтрализовать его. Напомним, ранее в сети появилась информация о разногласиях между Залужным и другими генералами относительно стратегии контрнаступления. Генерал Тарнавский настаивает на скорейшем переходе на Херсонское направление и форсирование Днепра, в то время как Залужный предлагает сосредоточиться на построении оборонительных линий, сохраняя при этом боеспособность армии, чтобы успешно отразить возможное контрнаступление Вооружённых Сил РФ.