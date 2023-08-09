Предполагалось, что уход Micron усилит позиции китайских производителей, вот только место американской компании заняли Samsung и SK Hynix

США активно используют санкции, вынуждая страны и крупные компании идти на финансовые потери под угрозой полного запрета производства и продаж на ключевых мировых рынках. Шантаж прекрасно работает, ведь спорить с американцами решаются немногие. Эксперты отмечают, что язык санкций нелогичен и всегда направлен в обе стороны. Похоже, в Китае плохо усвоили уроки экономики, поскольку столкнулись с неожиданными последствиями собственных санкций. Как стало известно, план китайских властей по запрету использования компонентов оперативной и флеш-памяти производства американской компании Micron на стратегически важных объектах национальной информационной инфраструктуры (КИИ) оказался неудачным. По данным журналистов South China Morning Post (SCMP), идея была направлена на стимулирование спроса на местные продукты памяти в Китае, но вместо этого продажи увеличились только у корейских производителей.

реклама

Запрет использования памяти Micron на объектах китайской КИИ в условиях ограниченной производственной мощности внутренней индустрии Китая привёл к тому, что Samsung и SK Hynix быстро заняли 15% долю американской компании на китайском рынке. Обе компании обладают значительными ресурсами и производственными мощностями не только в Южной Корее, но и на территории материкового Китая. Согласно исследованию SCMP, китайские вендоры сталкиваются с трудностями из-за санкций, в то время как корейская компания SK Hynix контролирует около 50% мирового рынка высокоскоростной HBM-памяти. Этот тип памяти используется в центрах обработки данных и при решении задач искусственного интеллекта и был разработан совместно с компанией AMD.

Не менее активно в расширение производства памяти инвестирует и Samsung. Компания планирует удвоить объем выпуска модулей HBM и HBM2. В то время как Micron, чья память была запрещена для использования на объектах китайской КИИ, анонсировала выпуск образцов памяти HBM3 Gen2 для генеративных нейросетей. Ну а в результате китайские компании сталкиваются с ограниченной доступностью оборудования из-за санкций, что сильно ограничивает их способность конкурировать на местном и глобальном рынке. К примеру, компания ChangXin Memory Technologies (CXMT) пока способна выпускать только чипы ОЗУ DDR4 и более старых стандартов, в то время как сегодня требуется более скоростная память DDR5. Компания Yangtze Memory Technologies (YMTC) обладает потенциалом для выпуска современных продуктов, включая 232-слойные флеш-модули, но ограничения в доступности оборудования мешают ей полностью реализовать собственные возможности. В результате YMTC столкнулась с трудностями в удержании доли рынка флеш-памяти на уровне 3%, в то время как Samsung и SK Hynix доминируют. Компания YMTC не спешит снижать цены на свою продукцию, что делает её менее доступной для китайских потребителей, тогда как на мировом рынке NAND-памяти цены снижаются.

Эксперты констатируют, что санкции против Micron оказались выгодными для корейских компаний SK Hynix и Samsung, но представляют значительную проблему для китайского производителя SSD-накопителей Memblaze. Ограничения санкций осложняют продажи, так как именно эта компания сильно зависела от модулей памяти Micron. Китайские власти недооценили последствия запрета на использование чипов Micron. И всё же, всё это может быть лишь началом, ведь ограничения на экспорт галлия и германия, введённые в августе 2023 года, окажут негативное воздействие на мировой рынок полупроводников. Галлий и германий широко используются в военной и микроэлектронной промышленности, а Китай является их основным поставщиком.