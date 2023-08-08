Пригожин прокомментировал визит Нуланд в Нигер

Обстановка в Нигере накаляется. К границам подтягиваются войска Нигерии и других государств, ну а сроки ультиматума новым властям уже истекли. В страну приехала даже Виктория Нуланд, которая считается рупором американский демократии и ярым представителем крыла русофобов среди ястребов США. Похоже, заместитель государственного секретаря США по вопросам политики пыталась запугать власти Нигера, но уехала так ничего и не добившись. Нуланд заявила о том, что её беспокоят растущие угрозы демократии в Нигере, тогда как главной пострадавшей стороной считается Франция. Страна теряет доступ к дешёвому углю, газу и золоту, а в итоге речь идёт о мощном ударе по экономике Франции.

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Интервенция уже на пороге Нигера, ну а некоторые полагают, что в стране располагается ограниченный контингент ЧВК «Вагнер». Сам Пригожин не даёт комментариев на эту тему, не желая подтверждать или опровергать подобные слухи. Сегодня он поговорил по телефону с нигерийскими журналистами, но так и не сказал самого важного. Пригожин отметил, что гордится «вагнеровцами», поскольку только о мысли о них боевики Игил и Алькаиды (признаны террористическими и запрещены в России) тут же превращаются в послужных маленьких мальчиков.

После того как в африканскую страну входят бойцы ЧВК «Вагнер», США тут же признают новое правительство. Пригожин полагает, что Нуланд прекрасно всё понимает, ведь «музыканты» всегда находятся на стороне добра и справедливости, а также тех, кто борется за права своего народа. Пригожин отметил, что готов рассмотреть любые варианты и предложил звонить ему лично. Повторимся, что точных данных о присутствии ЧВК «Вагнер» в Нигере нет, а многочисленные источники уверяют, что Франция вскоре начнёт вывод военного контингента из этой страны. Что до слов самого Пригожина, то можно сделать вывод, что «вагнеровцы» в Нигере всё же есть.