Предсказать, насколько сильно упадёт главная экономика Европы, крайне сложно

Второй квартал текущего года оказался непростым для немецкой экономики. Экономисты в Германии прогнозируют общий спад в конце 2023 года, а правящая коалиция до сих пор не имеет общего плана по преодолению кризиса. В свете таких новостей 36% немцев сомневаются, что ситуация улучшится в ближайшее время. По данным немецкого федерального статистического ведомства, второй квартал 2023 года не принёс роста в экономике страны. В сочетании с отрицательными показателями начала года, это означает, что Германия оказалась в технической рецессии, о чём с тревогой пишут журналисты Der Spiegel.

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Интересно, что экономисты ожидали, что во втором квартале экономика возобновит свой рост после зимнего затишья. Например, Бундесбанк прогнозировал рост, отмечая укрепление потребительского спроса и повышение заработных плат при снижении инфляции. Вот только высокая инфляция продолжает оказывать негативное давление на потребительские настроения, а сдержанный спрос на немецкие экспортные продукты стал следствием санкций против РФ. Der Spiegel подчёркивает, что остаются надежды на скромный рост во втором полугодии, пока же похвастаться нечем. Например, индекс предпринимательской активности упал в июне в третий раз подряд, а ситуацию в экономике Германии называют всё более мрачной. По мнению президента мюнхенского Института экономических исследований Клеменса Фюста, главной причиной нестабильности является высокая инфляция вызванная резким снижением экспорта.

Экономисты и банковские аналитики ожидают, что крупнейшая экономика Европы немного сократится за год, но падение окажется некритичным. Прогнозы Германского Центробанка и Международного валютного фонда свидетельствуют о сокращении ВВП Германии на 0.3% в 2023 году. В то же время, министры правящей коалиции имеют свой взгляд на экономические показатели за второй квартал. Министр экономики Германии Роберт Хабек настаивает на введении специальных цен на электроэнергию для промышленных предприятий, указывая на экономический спад. Он считает, что этот вопрос требует срочного решения, так как от этого зависит конкурентоспособность страны. А вот министр финансов Кристиан Линднер категорически против таких выплат из стабилизационного фонда. Чиновник предлагает сосредотачиваться на изменении условий для работы немецких компаний, что позволит выйти из кризиса.

Согласно новому опросу YouGov, 36% немцев не ожидают личных улучшений в экономике в ближайшее будущее, а лишь каждый четвёртый смотрит в будущее с оптимизмом. Особенно пессимистично относятся к проблеме опрошенные в возрасте от 45 до 54 лет, среди них 40% не видят перспектив. А вот среди молодёжи от 18 до 24 лет оптимистов уже треть – 32%. И всё же, было бы неверным заявлять о том, что Германия стоит на краю пропасти. Как уже было указано выше, экономика страны по итогам года просядет всего на 0.3%. Кроме того, не всё так плохо с газом, а ведь многие российские эксперты уверяли, что без голубого топлива из РФ Германия рухнет. По данным ассоциации европейских газовых операторов Gas Infrastructure Europe (GIE) газовые хранилища в странах Евросоюза на конец июля заполнены на 85%, а общий объём газа превышает 93 миллиарда кубометров. Специалисты прогнозируют, что к концу августа этот показатель достигнет 90%, что будет рекордом за последние пять лет.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон предполагала, что заполнение газовых хранилищ на 90% может быть достигнуто к ноябрю. Напомним, что в 2022 году хранилища удалось заполнить на 90% только к октябрю, но тогда активно работали две ветки Северного потока. При этом прокачка через газотранспортную систему Украины была выше, тогда как сегодня доля РФ на европейском рынке снизилась до 10%. Эксперты напоминают, что трубный газ из России был дешевле СПГ из США, ну а последствия для экономики Германии будут долговременными. Если на фоне масштабных санкций цены на энергоносители ещё поднимутся, то пережить зиму будет крайне сложно.