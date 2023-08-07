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Когда у Украины закончатся ракеты Storm Shadow, а армия РФ уничтожит все самолёты Су-24
Несмотря на массированные удары со стороны РФ, у ВСУ ещё есть ракеты и самолёты для их запуска

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Эксперты отмечают, что Украине так и не удалось добиться значительного преимущества в ходе применения ракет HIMARS и Storm Shadow. В обоих случаях армия РФ выработала способы противодействия, что в значительной степени снизило эффективность применения подобного оружия. Несмотря на это ракеты продолжают прилетать, а особенно часто применение их заметно против гражданских и инфраструктурных объектов. При этом уже давно командование РФ ведёт охоту за носителями Storm Shadow. Аналитики учли все переменные и предлагают понять, почему ракеты не заканчиваются, и чего ожидать в будущем. 

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Прежде всего, стоит отметить ограниченное количество носителей данного типа ракет. На данный момент в арсенале Вооружённых Сил Украины находится примерно 15-17 исправных истребителей Су-24 (МР), способных осуществлять пуски Storm Shadow/SCALP. Вследствие утрат некоторых машин ВСУ становится все сложнее поддерживать оперативную готовность остальных. Второй важный аспект: количество применяемых ракет Storm Shadow/SCALP умышленно утаивается. Вместе с тем, эффективность таких ударов снижается, тогда как российская ПВО демонстрирует повышенную эффективность. По некоторым данным, ВСУ предпринимают попытки использовать до 5-7 ракет за раз. Работы над совершенствованием методов поражения Storm Shadow/SCALP непрерывно ведутся, а значит уже вскоре подобные ракеты станут менее эффективны, как это ранее случилось с РСЗО HIMARS.

Подробное изучение проблемы и поиск альтернативных решений помимо разрушения ракет и усиления противовоздушной обороны на стратегически важных объектах потребует определённых действий. В первую очередь эксперты рекомендуют уничтожать аэродромы, с которых осуществляют взлёты бомбардировщики Су-24 Военно-воздушных Сил Украины. Есть все основания полагать, что после удара по аэродрому в Хмельницкой области остаётся около десяти пригодных для использования взлётно-посадочных полос. Эксперты уверяют, что такая стратегия требует системного подхода, так как современные технологии позволяют быстро восстанавливать повреждения полосы за месяц. Одновременно требуется проводить комплексное уничтожение аэродромной инфраструктуры и оставшихся в строю истребителей Су-24, опираясь на характеристики ракет и самолётов-носителей. 

Очевидно, что по мере исчерпания подходящих носителей, ВСУ потребуется модифицировать ракеты для использования на других самолётах. В настоящее время для этой цели подходит только Су-27. Это значит, что нужно также ликвидировать известные базы, на которых могут располагаться такие самолёты, а также уничтожить запасные аэродромы. Истребители данного типа базируются в двух подразделениях ВСУ: 39-я отдельная бригада тактической авиации (аэродром Озёрное, Житомирская область) и 831-я бригада тактической авиации (аэродром Миргород, Полтавская область). До начала ВСУ на территории Украины находилось примерно 30 истребителей Су-27, но сегодня количество боевых машин, имеющееся в наличии и готовых к полётам, остаётся неизвестным.

Всё это позволяет сделать следующие выводы: помимо использования Су-24МР и Су-27, существует вероятность модификации истребителей МиГ-29 для применения ракет Storm Shadow. Тем не менее в этом случае ВСУ столкнутся с дилеммой между боевым использованием ракет и обороной воздушного пространства, включая случаи массированных ракетных ударов. Скорее всего, решение этой задачи потребует увеличения группировки противовоздушной обороны и усиления авиационных подразделений. Ну а если судить по последним ударам, которые наносились крылатыми ракетами и дронами-камикадзе РФ по украинским военным объектам, то становится очевидным, что командование знает обо всех целях и методично их устраняет по мере возможности.

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