Как прошла высокотехнологичная гибридная атака на военные объекты ВСУ в ночь на 6 августа 2023 года

Весь вчерашний день украинские политики рассказывали об очередной победе над Россией. Так, надводному беспилотнику удалось повредить танкер с нефтепродуктами у Новороссийска. Судно осталось на плаву и было отбуксировано в специальный док для ремонта, ну а всё это вызвало некоторое беспокойство на мировой арене. Ещё бы, ведь теперь Украина может потопить любое гражданское судно, а после свернуть всё на Россию, либо вообще ничего не комментировать. Судоходство в Чёрном море становится опасным делом, но в Киеве подобные глупости никого не волнуют, ведь других побед просто нет. Похоже, ответный удар последовал незамедлительно.

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Уже вчера в 7 вечера стало известно о взлёте стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с авиабазы в Энгельсе. Характер выпущенных ракет не называется, но по некоторым данным, использовались Х-101/Х-555, а также «Калибры». При этом были зафиксированы пуски из акватории Каспийского моря, не говоря уже о дронах-камикадзе. Но обо всём по порядку. Первым делом ракеты пошли на центральные районы Украины, но в какой-то момент повернули и ушли в западные регионы. Информации крайне мало, но есть все основания полагать, что первые ракеты поразили аэродром в Староконстантинове (Хмельницкая область). Именно там расквартирована 7-я бригада тактической авиации, на балансе которой значатся самолёты Су-24МР, вооружённые крылатыми Storm Shadow и SCALP. Точное количество пусков ракет неизвестно, но официальные источники пишут о 14 вылетах Ту-95МС с авиабазы в Энгельсе.

Предполагается, что ракет было не меньше 50-ти, но не исключено, что значительно больше, поскольку вылетевшие тактические бомбардировщики вместе могли нести 84 ракеты. Тревога звучала по всей Украина, а вторая волна крылатых ракет никак не хотела уходить на цели. «Калибры» облетели несколько областей, а после ударили по Киеву, тогда как часть отелилась и снова ушла на запад. Что любопытно, сразу же после этого были выпущены сверхзвуковые «Кинжалы», скорость полёта которых позволяет поражать цели спустя несколько минут после старта. Не исключено, что часть российских ракет была без боевой части и занималась вскрытием украинских систем ПВО. Благодаря этому такие ракеты могут часами находиться в воздушном пространстве, изучая местность и фиксируя замаскированные военные объекты, а также другие важные цели. Вылеты продолжались, а взрывы звучали преимущественно в Хмельницкой области, хотя досталось и Киеву. Сообщается, что в какой-то момент произошла вторичная детонация, а в итоге 40 минут после этого горел большой склад. Не исключено, что там находились боеприпасы или даже ракеты Storm Shadow.

Чуть позднее пошли беспилотники. Герань 2 также маневрировала, а после поразила объекты в западных областях. В целом эксперты отмечают, что подобные пуски уже случались, но на этот раз координация ударов была намного более слаженной. При этом украинские источники сообщают, что почти никто не слышал работу ПВО. Если оборонительные комплексы и пытались отразить первую волну, то были зафиксированы крылатыми ракетами, а после уничтожены с помощью «Кинжалов». Точно то же можно сказать и о Киевской области, где были слышны взрывы. Похоже, украинское ПВО практически полностью прекратила своё существование, ну а подробности о количестве и характере поражённых объектов будут известны позднее. Ну а эксперты отмечают, что речь шла о высокотехнологичной атаке, а происходящее ставит перед НАТО много вопросов. Мы надеемся, что российские ракеты никогда не появятся над Европой, но там в любом случае должны осознавать опасности дальнейшей эскалации конфликта, поскольку всё зашло слишком далеко. Ну а технологии, опробованные в украинском небе, прекрасно сработают в любом другом месте, о чём стоит помнить Макрону и Шольцу.