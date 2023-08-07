Российские инженеры продолжают наращивать боевую мощь истребителей пятого поколения Су-57

Несколько дней назад стало известно о том, что российский истребитель пятого поколения получил в своё распоряжение уникальную ракету РВВ-МД. Она относится к пятому поколению и создана для поражения целей, находящихся на близком расстоянии. Эксперты уверяют, что она пригодится в том случае, если речь зайдёт о воздушном бое, когда потребуется привести последний довод в пользу российского самолёта. При этом ракета хорошо себя показывает не только во время преследования противника, но и в том случае, когда враг на хвосте, а уйти невозможно. РВВ-МД умеет разворачиваться на 180 градусов, что позволит ей за считанные секунды поразить преследователя, превратившись из жертвы в охотника. Отмечается, что американские инженеры отстали с созданием такой ракета на целых 10 лет, поэтому у России здесь есть некоторое преимущество.

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Как оказалось, Су-57 продолжает получать инновационные разработки, а последняя из них – это новый набор средств цифровой связи, который был успешно интегрирован на многоцелевой истребитель пятого поколения, с целью улучшения качества передачи информации. Представители холдинга «Росэлектроника», который является частью корпорации Ростех, поделились деталями с агентством ТАСС. Отмечается, что за реализацию отвечали специалисты из НПП «Полет», входящего в компанию «Росэлектроника». Речь идёт о реализации комплекса передовых коммуникационных средств, а перспективный набор средств связи в долгосрочной перспективе может быть использован на различных типах воздушных аппаратов, включая и те, которые относятся к предыдущим поколениям (например, Су-35).

Сообщается, что комплекс функционирует в диапазонах высоких и очень высоких частот, отличается невероятной степенью защищённости от помех и разведывательных действий. В рамках этой системы информация передаётся с высокой достоверностью, благодаря устойчивому к помехам кодированию, периодическому изменению символов в сообщениях, унифицированной временной синхронизации при обработке сигналов, а также способности к одновременной передаче сообщений через параллельные каналы, что позволяет расширить дальность и качество связи. Комплекс включает в себя устройства для кодирования и декодирования, приёмник сигналов глобальных навигационных спутниковых систем, а также цифровую обработку сигналов и синхронизацию. Проще говоря, взломать переговоры лётчиков в реальном времени практически невозможно, что повышает оборонные способности российской авиации и сильно осложняет задачи американцам, которые неусыпно следят за Россией.