Ракета пятого поколения обладает прорывными характеристиками и обходит аналоги США на 5-10 лет

Время от времени в прессе появляется информация о применении истребителей пятого поколения Су-57 в реальных боевых действиях на Донбассе. Эксперты отмечают, что командование РФ не спешит насыщать армию подобными машинами, по целому ряду причин. Во-первых, практически все задачи способен выполнять истребитель Су-35. Во-вторых, более новый самолёт дороже и сложнее в эксплуатации. Ну и не стоит забывать, что за новейшими вооружениями идёт настоящая охота, поэтому привлекать внимание к подобным разработкам лишний раз никто не хочет. В то же время Су-57 незримо присутствует, решая поставленные задачи. Как стало известно, недавно был достигнут очередной прорыв в разработке новейших видов вооружения.

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Отличились инженеры Государственного Машиностроительного Конструкторского Бюро имени И.И. Торопова (более известное под названием «Вымпел»). Специалисты представили и внедрила в серийное производство передовые ракеты пятого поколения РВВ-МД2 небольшой дальности, предназначенные для использования на истребителях Су-57. Эксперты отмечают, что американские аналоги этой разработки уступают российским аналогам на 5-10 лет. На данный момент Воздушно-космические силы России уже вводят данные ракеты в оперативное использование.

Некоторые тактико-технические детали новых ракет класса «воздух-воздух» были описаны в статье для журнала «Арсенал Отечества», в рамках аналитического материала за авторством директора, а также главного специалиста научно-исследовательского комплекса «Вымпел». По словам Андрея Ермолаева и Артёма Михайлова, ракеты РВВ-МД2 стали первыми боеприпасами такого типа, оснащёнными инерциальной системой управления, что позволяет им самостоятельно определять свои координаты в пространстве вне зависимости от внешних факторов. Отмечается, что ракета имеет передовую многоэлементную инфракрасную головку самонаведения с повышенной стойкостью к помехам. В процессе приближения к цели ракета способна изменять свой угол атаки, включая заднюю полусферу. Иными словами, после запуска боеприпас может повернуть на 180 градусов и поразить вражеский воздушный аппарат, находящийся позади истребителя Су-27.

По словам специалистов, в отличие от США, где инженеры только занимаются проектированием подобных ракет, в России разработка и испытания РВВ-МД2 были выполнены в рекордно короткие сроки, и на данный момент начался этап их внедрения в боевую деятельность. РВВ-МД2 может размещаться во внутренних отсеках фюзеляжа истребителей пятого поколения, таких как Су-57. Неясно, сможет ли указанный выше Су-35 нести подобные ракеты, поскольку об этом ничего не известно. Эксперты отмечают, что РВВ-МД2 окажется самым последним доводом в пользу российского пилота в ближнем бою. Отразить такую ракету почти невозможно из-за близости её запуска, а также скоростных качеств, у значит выживаемость лётчиков повысится. При этом аналитики напоминают, что в последние десятилетия ближний бой для истребителей становится крайне редким явлением. За всё время с начала СВО всего несколько раз сообщалось о прямых столкновениях российских и украинских пилотов.