Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1 За пост начислено вознаграждение
Истребитель РФ Су-57 получил уникальную ракету РВВ-МД2 – решающий довод в бою на близкой дистанции
Ракета пятого поколения обладает прорывными характеристиками и обходит аналоги США на 5-10 лет

реклама

Время от времени в прессе появляется информация о применении истребителей пятого поколения Су-57 в реальных боевых действиях на Донбассе. Эксперты отмечают, что командование РФ не спешит насыщать армию подобными машинами, по целому ряду причин. Во-первых, практически все задачи способен выполнять истребитель Су-35. Во-вторых, более новый самолёт дороже и сложнее в эксплуатации. Ну и не стоит забывать, что за новейшими вооружениями идёт настоящая охота, поэтому привлекать внимание к подобным разработкам лишний раз никто не хочет. В то же время Су-57 незримо присутствует, решая поставленные задачи. Как стало известно, недавно был достигнут очередной прорыв в разработке новейших видов вооружения.

реклама

Отличились инженеры Государственного Машиностроительного Конструкторского Бюро имени И.И. Торопова (более известное под названием «Вымпел»). Специалисты представили и внедрила в серийное производство передовые ракеты пятого поколения РВВ-МД2 небольшой дальности, предназначенные для использования на истребителях Су-57. Эксперты отмечают, что американские аналоги этой разработки уступают российским аналогам на 5-10 лет. На данный момент Воздушно-космические силы России уже вводят данные ракеты в оперативное использование.

Некоторые тактико-технические детали новых ракет класса «воздух-воздух» были описаны в статье для журнала «Арсенал Отечества», в рамках аналитического материала за авторством директора, а также главного специалиста научно-исследовательского комплекса «Вымпел». По словам Андрея Ермолаева и Артёма Михайлова, ракеты РВВ-МД2 стали первыми боеприпасами такого типа, оснащёнными инерциальной системой управления, что позволяет им самостоятельно определять свои координаты в пространстве вне зависимости от внешних факторов. Отмечается, что ракета имеет передовую многоэлементную инфракрасную головку самонаведения с повышенной стойкостью к помехам. В процессе приближения к цели ракета способна изменять свой угол атаки, включая заднюю полусферу. Иными словами, после запуска боеприпас может повернуть на 180 градусов и поразить вражеский воздушный аппарат, находящийся позади истребителя Су-27.

По словам специалистов, в отличие от США, где инженеры только занимаются проектированием подобных ракет, в России разработка и испытания РВВ-МД2 были выполнены в рекордно короткие сроки, и на данный момент начался этап их внедрения в боевую деятельность. РВВ-МД2 может размещаться во внутренних отсеках фюзеляжа истребителей пятого поколения, таких как Су-57. Неясно, сможет ли указанный выше Су-35 нести подобные ракеты, поскольку об этом ничего не известно. Эксперты отмечают, что РВВ-МД2 окажется самым последним доводом в пользу российского пилота в ближнем бою. Отразить такую ракету почти невозможно из-за близости её запуска, а также скоростных качеств, у значит выживаемость лётчиков повысится. При этом аналитики напоминают, что в последние десятилетия ближний бой для истребителей становится крайне редким явлением. За всё время с начала СВО всего несколько раз сообщалось о прямых столкновениях российских и украинских пилотов.  

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#аналитика #сво #военные технологии #авиация #истребители #су-57 #рвв-мд2
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

TWP: ВСУ приступили к третьему этапу своего контрнаступления, отправив в бой резервы
Шойгу изучил трофейную БМП CV9040C – машина не понравилась инженерам РФ и имеет массу недостатков
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Наёмники ВСУ сняли видео пролёта российского Су-34 над своими позициями на сверхмалой высоте
3
В Беларуси заметили 14-ю колонну ЧВК "Вагнер" после долгого перерыва, на фурах измененные контейнеры
1
Украина показала свою машину для разминирования, но не может потянуть ее серийный выпуск
15
На Украине считают, что восстановление плотины Каховской ГЭС займёт восемь лет
4
Контрнаступлению ВСУ мешают мины, а также кусты и высокая трава
11
ВСУ пришлось бросить в бой старые советские танки и БМП из-за потерь западной бронетехники
3
Модернизированные МиГ-31 отправлены Минобороны РФ, чем это обернётся для ВСУ
2
Дрон-камикадзе «Ланцет» успешно поразил очередной танк Leopard 2
1
Финны заплатят США почти 385 млн долларов за модернизацию РСЗО M270
+
Британская разведка: Сорняки серьезно затрудняют саперам ВСУ поиск мин
1
Ланцет одной атакой "дотянулся" до украинского БТР-4 Буцефал и натовского YPR-765, поразив обоих
+
Forbes: Украина кинула в бой советскую технику, ибо западные танки кончились
1
ЧВК "Вагнер" возводит фортификации на "Осиповичском" полигоне
1
Процессоры Intel Lunar Lake будут иметь 8 графических ядер Battlemage Xe
1
OnePlus выпустила 45-ваттный радиатор с жидкостным охлаждением для телефонов
+
Зеленский: обучение украинских пилотов на истребителях F-16 начнется в августе
2
Самолет Пригожина прилетел в Беларусь на фоне строительства фортификаций на полигоне "Репища"
+
Большинство жителей Словакии считают, что правительство страны должно завязывать с военной помощью Украине
+
Marvel - в новом фильме появится существо сильнее Таноса
2
Первое дополнение к шутеру Atomic Heart, посвящённое роботу Элеоноре, поступило в продажу
+

Популярные статьи

Почему Россия ускорила производство Су-57 и при чем тут американские F-16
6
"Прилежный сеятель" - российская ИСДМ "Земледелие" не оставила шанса для контрнаступления ВСУ
3
Samsung Galaxy Watch 6 против Galaxy Watch 6 Classic: как не ошибиться с выбором
1
Вспоминаю все Windows на моем ПК — от Windows 95 до Windows 11 или от любви до ненависти
49
Как «невидимая» Storm Shadow стала провалом ВСУ, и почему армия РФ легко сбивает ракеты за $1 млн
16
Jagged Alliance 3: краткий обзор игры
1
Бесплатно увеличиваем объем свободной памяти в телефоне
10
CNBC: Противоречия между США и Украиной нарастают на фоне безрезультатного контрнаступления
4
Китай затмил США на выставке оборонной продукции в Турции IDEF 2023
+
Как я попробовал новый модный браузер Arc, и что мне в нем понравилось как любителю кучи вкладок
+

Сейчас обсуждают

Андрей Касянчук
13:19
Цитата: "благодаря более широким модулям SIMD". Что это такое??? Новоизобретение от АйХБТ???
Процессоры Intel Lunar Lake будут иметь 8 графических ядер Battlemage Xe
Олег Власов
13:15
Да ладно вам преуменьшать,бандеровцы там орудуют не 10 лет,а с самой ВОВ.
На обеспечение ВСУ расходуется 53 миллиарда долларов в год
Giant_calmar
13:12
Отличная наркомания
SilverStone начинает продажи AIO систем IceMyst с возможностью установки вентиляторов на водоблок
Giant_calmar
13:12
Как называется категория мужчин, которая больше всего следит за "эстетикой"?
Энтузиасты разработали двухкамерный водоблок для ЦП с соединением через монтажные отверстия платы
shurikw
13:10
В городе Каменске-Уральском на Урале (Свердловская область РФ) двое мужчин напали на девушку из-за того, что им не понравился ее цвет волос. Мама пострадавшей рассказала, что инцидент произошел вечер...
TWP: ВСУ приступили к третьему этапу своего контрнаступления, отправив в бой резервы
Николай Тищенко
13:08
А тем временем доллар подбирается к 95 рублям. На aliexpress.ru курс на 4 августа 2023 - 99,33 рубля за один бесполезный, никчёмный, ни кому не нужный доллар. 😂 Зарплаты, премии, пенсии, пособия и тд...
Подписчики Newsweek смеются с рассказов о мешающих наступать ВСУ кустах и низкорослых деревьях
Дамир Латыпов
13:08
Кринж не пиши
На обеспечение ВСУ расходуется 53 миллиарда долларов в год
Giant_calmar
13:07
Хахаха, умора.
DirectStorage негативно влияет на производительность видеокарт NVIDIA в Ratchet & Clank: Rift Apart
Стас Пьеха
13:02
Так, для инфы: Шапиро это иудейская фамилия
Командир «Вагнера» Брест посоветовал прибалтам привести в боевую готовность все свои 4 танка
~kosyan
12:58
Ничего Der8auer здесь не разрабатывал, не изобретал и не создавал, только обзор этого водоблока у себя на канале сделал. Смотрю в книгу — вижу фигу.
Der8auer создал самую тонкую СЖО для процессора
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем