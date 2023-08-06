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Associated Press: ЧВК «Вагнер» уже в Нигере – страна готовится к военной интервенции из Франции
Франция просто так не отдаст уран и золото, которое получает из Нигера почти бесплатно

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Сегодня истекает срок ультиматума, который лидеры ЭКОВАС выдвинули новым властям Нигера. Главное требование, озвученное участниками экономического содружества, состоит в безоговорочном возвращении прежнего президента. Известно, что свергнутый лидер открыто поддерживал Францию, ну а новые власти намерены устроить Макрону шоковую терапию. Судя по всему, новые власти не планируют выполнить это требование, что может привести к самой настоящей интервенции со стороны африканских государств при активной поддержке Франции и США. Дело в том, что французских военных в стране 1500 человек, а также есть 1000 военнослужащих из Америки. Утром в Нигере прошли многочисленные демонстрации в поддержку нового лидера Абдурахмана Чиани. Жители столицы Ниамея вышли на улицы, выражая своё недовольство коррупцией и продажностью прежних властей. По мнению эксперта по климату Йейе Иссуфу, народ протестует против возвращения прежней власти, которые утопли страну в нищете и несправедливости. Экономическую обстановку можно назвать катастрофической, а безопасность под угрозой из-за террористов из группировок «ИГИЛ» и «Аль-Каида» (запрещены в России и признаны террористическими). Главный лозунг демонстрантов: «Против Франции и США». 

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Иссуфу отмечает, что Франция добывает уран в Нигере уже почти 63 года, обеспечив себя дешёвой энергетикой, тогда как в самом Нигере наблюдаются серьёзные системные проблемы с генерацией энергии. В стране не хватает гидроэлектростанций, способных обеспечить электроэнергией всех местных жителей. Ну а новые власти уже разработали стратегию экономического роста. Что до интервенции, то недавно Нигерия, которая в настоящее время председательствует в ЭКОВАС, ввела беспилотную зону над территорией Нигера, а также прекратила поставки электроэнергии. Эксперты констатируют, что для 25-миллионной страны это серьёзный вызов, так как 70% энергетического рынка зависит от поставок из Нигерии. Похоже, началась подготовка к военной интервенции. 

Пока в Африке не разразился очередной конфликт, обе стороны готовятся к худшему. Власти Мали и Буркина-Фасо уже поддержали новые власти Нигера, тогда как в Associated Press пишут об официальном обращении нигерийского правительства к ЧВК «Вагнер. Якобы «музыканты» получили призыв оказать помощь в связи с планами международной коалиции стран Западной Африки ECOWAS по вторжению в Нигер. Со ссылками на собственные источники американские журналисты уверяют, что недавно лидер нового правительства генерал Салифу Моди посетил Мали. Там он разговаривал с представителями ЧВК «Вагнер», предложив им занять место после освобождения Нигера от французского влияния. Американские источники даже сообщили о том, что «вагнеровцы» уже в Нигере, приводя видео приземления самолёта Ил-76 на аэродром Ниамеи. Представители ЧВК «Вагнер» называют всё это инсинуацией, уверяя в том, что на кадрах Судан, а видео старое и уже мелькало в прессе. 

Самые важные события случатся после истечения срока действия ультиматума, ну а основная интрига состоит в том, какое участие в конфликте примет Россия. Если в Нигер не прибудут «вагнеровцы», а в итоге Франция силой вернёт власть в регионе, то это будет большой политический провал России. Очевидно, что после этого авторитет Москвы значительно снизится, а многие лидеры африканских государств вернутся к сотрудничеству с Европой. Может Европа и эксплуатирует народы Африки, но отстаивает свои позиции решительно, последовательно поддерживая марионеточное правительство. Ну а для коррумпированных президентов это лучшее, что может предложить Франция в обмен на ресурсы

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#аналитика #чвк вагнер #нигер #чвк вагнера
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