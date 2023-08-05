Есть мнение, что минные поля должны были предотвратить отступление

Известно, что за последнее время армия РФ активно давит на группировку ВСУ, находящуюся на Купянском направлении. Неясно, идёт ли речь о масштабном наступлении, поскольку пока значительных продвижений нет. И всё же, подобные действия вынуждают командование украинской армией усиливать северное направление, перебрасывая боеспособные части, что не идёт на пользу мучительному наступлению на юге страны. По информации военкоров, за последние 24 часа российским вооружённым силам удалось продвинуться на 300-500 метров и закрепиться в районе Новосёловки. На Купянском направлении продолжаются бои в зоне Синьковки Харьковской области. Ночью российские вооружённые силы активно осуществляли артиллерийский обстрел украинских позиций с использованием ствольной и реактивной артиллерии.

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Ну а утром в ход пошли беспилотники, которые позволяют зафиксировать передвижение техники, а после нанести удары при помощи артиллерии. Особенно любопытной кажется обстановка в районе Ковшаровки на Купянском направлении, где ВСУ предстоит справляться с собственными минными полями в процессе отступления. Эти минные поля подготавливались в течение многих месяцев, но теперь стали проблемой не российской, а украинской армии. Не исключено, что в Киеве поставили такую преграду только для того, чтобы предотвратить быстрое отступление. В любом случае состав с линии соприкосновения нужно уводить, а сделать это крайне сложно. Всё это позволяет армии РФ развивать наступательные темпы, тогда как ВСУ имеют минимальные возможности для маневрирования.

Также по данным военкоров на утро 5 августа есть и другие новости из СВО. Так, на Запорожском направлении фиксировались неудачные попытки ВСУ совершить наступление у Работино. Артиллерийские подразделения РФ провели серию превентивных ударов по позициям украинских войск в населённых пунктах Степногорск, Степное (не следует путать с аналогичными названиями на Угледарском и Донецком направлениях), Малые Щербаки, Новоандреевка, Малая Токмачка и Гуляйполе. На участке близ города Угледар ВС РФ провели контратаки в районе населённых пунктов Старомайорское и Урожайное. ВСУ подверглись мощным ударам в районах Левадное, Новосёлки, Ровнополье, Макаровка и Времевка. На Донецком направлении войска РФ при поддержке артиллерии перешли к наступательным действиям в районе населённого пункта Марьинка. Также зафиксирована атака вблизи населённого пункта Первомайское. Под давлением сил ВС России украинские позиции подверглись атакам в Новомихайловке, Георгиевке, Максимильяновке, Остром, городе Красногоровка, Невельском, Ласточкино, Авдеевка, Степное. В свою очередь ВСУ били по окраинам Донецка.

Под Бахмутом ВС РФ снова предприняли контратаки у Клещеевки. Кроме того, было зафиксировано продвижение российских войск в направлении Ивановского с города Бахмут. Артиллерийские удары по позициям ВСУ наносились в районах Предтечино, Ивановское, Часов Яр, Григоровка, Васюковка, Спорное и Верхнекаменское. Украинские военные в свою очередь нанесли удары по позициям армии РФ в районах Курдюмовка, Андреевка, Клещеевка и города Бахмут. Значительных продвижений нет.