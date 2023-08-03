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Сколько танков и броневиков ВСУ сожгла армия РФ за 2 месяца украинского наступления – данные Oryx
Несмотря на гигантские потери можно сделать вывод, что техника у ВСУ ещё есть

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Спустя 2 месяца после начала наступательной операции ВСУ на Запорожском направлении западные эксперты подсчитывают потери техники НАТО, которая должна была привести Украину к победе. Любопытной информацией поделились аналитики Oryx. Проект курируют журналисты из Нидерландов, но российские эксперты отмечают, что данные могут быть на полностью достоверны. Несмотря на это цифры впечатляют, поскольку потери действительно большие и превышают все самые пессимистичные ожидания Запада. Отметим, что в список потерь также включаются трофеи, полученные армией РФ в ходе наступательной операции ВСУ.

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Прежде всего отмечается, что за это время было потеряно не меньше 12 танков Leopard 2. Журналисты не пишут, в каком состоянии находится техника, и можно ли её отремонтировать, поэтому ограничимся простой констатацией факта. Подбито также 49 бронемашин Bradley. Стоит отметить, что США предоставили ВСУ внушительное количество таких БМП (190 единиц, включая 4 командно-тактических, которые являются передвижными штабами), поэтому в руках украинской армии остаётся значительный арсенал. В Oryx констатируют, что каждый четвёртый Bradley был утерян в ходе боевых действий, несмотря на тот факт, что ВСУ получили модернизированные машины последних поколений. 

С высокими потерями столкнулись и американские бронемашины M113. БМП были разработаны ещё в пятидесятые годы после Корейской войны. Они не такие бронированные, как Bradley и в целом сильно уступают более новой БМП. Известно, что армия РФ вывела из строя 58 единиц M113, но это только каждая десятая машина, поскольку страны НАТО поставили Украине 548 броневиков M113 (некоторые из них санитарные и не годятся для ведения прямых боевых действий). Наблюдаются высокие потери БМП YPR-765, а из 196 единиц, предоставленных Нидерландами, уже 41 броневик был потерян по разным причинам (некоторые полностью уничтожены, другие брошены на поле боя). Бронемашина YPR-765 создана на базе M113 в начале семидесятых годов и имеет усиленную броню из алюминиевых плит, что должно было обеспечить защиту от мин. 

Потери в бронетехнике есть не только среди старых моделей, но и среди новых. Например, бронетранспортёры Sisu XA-185 были разработаны в начале восьмидесятых и считались гордостью Финляндии. Всего ВСУ было поставлено не менее 20 таких бронемашин, но в результате контрнаступления украинцы уже потеряли как минимум 7 единиц, включая одну захваченную российскими штурмовиками. Некоторые потери остаются трудными для оценки. Например, сообщается о том, что было уничтожено не менее 15 противоминных автомобилей Oshkosh M-ATV, но точное количество техники, которую поставили США, неизвестно. Британские бронеавтомобили Wolfhound HTSV, Husky TSV и Mastiff PPV также понесли потери (41 единица), но начальные поставки не раскрывались. Кроме того, информация о поставках бронемашин Panthera T6 от Саудовской Аравии также остаётся закрытой. В Oryx пишут, что как минимум две из них были уничтожены, а одну штурмовики РФ взяли в качестве трофея. 

Высокую выживаемость продемонстрировали противоминные автомобили BMC Kirpi производства Турции. Хотя ВСУ получили 200 единиц из армейского резерва Турции, потери составили не более 18 единиц (включая как минимум два трофейных). Нечасто в объектив журналистов попадают австралийский Bushmaster PMV и канадский Roshel Senator. ВСУ получили 120 единиц Bushmaster и уже потеряли 8 броневиков. А из 220 Roshel Senator, предоставленных Канадой, потеряно пока только 5, включая одну, захваченную российскими штурмовиками в виде трофея. Аналитики отмечают, что это далеко не полный перечень, но даже этого достаточно для понимания масштабов потерь. При этом нужно учитывать, что часть техники было поставлено из старых запасов, а значит некоторые броневики изначально не смогли выполнять свои задачи. Что до человеческих потерь, то оценки разнятся, но в данном материале мы говорим исключительно о технике. 

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#украина #сво #военные технологии #танки #бмп
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