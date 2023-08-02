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Боец ВСУ с позывным «Воскрес» – казалось, что у русских есть дрон на каждого нашего солдата
Украинские бойцы рассказали журналистам New York Times о том, как на самом деле проходит наступательная операция ВСУ

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Если вы никогда не читали американскую прессу, то самое время начать это делать прямо сейчас. Вы удивитесь, но уже через несколько минут вам покажется, что пишущий строки журналист живёт не на планете под названием Земля, а где-то вблизи Альфа Центавры. Не исключено, что даже дальше, ведь события подаются в искажённом виде, а исторические факты преподносятся таким образом, чтобы не навредить национальным интересам США. Ну а если тема горячая и была заказана правительством, то выводы и вовсе будут противоречить логике здравого смысла. К примеру, за сутки на New York Times появилось 2 сильно отличающихся друг от друга статьи. В первой автор приходит к выводу, что дела у украинского командования идут очень плохо, потери тяжёлые, а уже вскоре способные держать оружие бойцы закончатся. Ну а во второй читателям рассказывают о некоторых проблемах ВСУ, но в целом статья пропитана духом оптимизма. 

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Журналист приходит к выводу, что русские отступают, украинцы наступают, а новая тактика даёт свои плоды. При этом победа Киева близка, тогда как в Москве люди буквально стонут от зависти к демократическому миру. Всё это вы можете прочесть самостоятельно, ну а мы вернёмся к более реальной точке зрения, которая всё же иногда пробивается на страницы американских изданий. Начнём со Старомайорского, куда на прошлой неделе с помпой ворвались украинские военнослужащие. Тогда о важном событии не написал только ленивый, вот только уже к понедельнику ВСУ были выбиты из населённого пункта, а украинские бойцы рассказывают о настоящей мясорубке. Например, один из раненых солдат из 23-й бригады рассказал, что его батальон был полностью разгромлен под огнём артиллерии и танков. Солдат утверждает, что бригада была отправлена в бой без должной артиллерийской поддержки. Другой боец рассказывает о наступлении при поддержке 10 бронированных MaxxPro американского производства. После того как кратковременное сражение подошло к концу, на базу вернулась только ода машина.

Рассказывается ещё об одной группе военнослужащих, которые безуспешно пытались наступать в течение четырёх дней. В какой-то то момент командование решило изменить тактику, предприняв атаку без использования техники. Пехота прорвалась через минные поля и приблизилась к российским окопам. Казалось, что победа близка, но тут начали раздаваться взрывы. Один из бойцов, с позывным «Воскрес» рассказывает о том, что ему чудом удалось избежать смерти. По его словам, русские их уже ждали, поэтому заминировали окопы. Ну а когда начали взрываться мины, то подоспели дроны. «Воскрес» пишет, что беспилотников было так много, что хватило бы на каждого украинского солдата. Ещё один военнослужащий по имени Алексей рассказал, что его подразделение тоже смогло дойти до русских окопов. Победа была близка, но в этот момент по позициям ударила российская артиллерия. Алексей вспоминает, что всю группу расстреливали так, как будто в тире, а в это время верху летал дрон и корректировал огонь. В результате такого ведения боевых действий от батальона за месяц осталось всего 10 человек.

Что до западных журналистов, то там пишут об усталости Вашингтона от команды Зеленского. Прежде всего президент Украины разочаровал своих спонсоров, поскольку не готов безукоризненно слушать команды. В Белом доме мечтали о том, что боевые действия будут длиться годами, а за счёт мобилизации и разумной траты техники и живой силы удастся ослабить Россию. Вот только Зеленский слишком буквально воспринял обещания Запада и не понял, что предъявлять требования о вступлении в НАТО и ЕС ему запрещено. У Украины другая роль, но из-за огромных потерь в технике и живой силе все планы США о поддержании тлеющего конфликта грозят пойти прахом. Отдельные аналитики пишут, что Пентагон уже отдал Украине больше боеприпасов, чем мог себе позволить, оказавшись в тяжёлом положении. На пополнение запасов уйдут годы, тогда как Россия наладила производство, успешно отражает атаки ВСУ и готовится перейти в контрнаступление. Фактически, у Зеленского осталось несколько месяцев, после чего слякоть и дожди поставят точку в наполеоновских планах на 2023 год.

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#аналитика #украина #сво #всу
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