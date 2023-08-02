SEC потребовала прекратить торговлю всеми криптовалютами, кроме Биткоина

Многие аналитики полагают, что команда Байдена и сам президент настроены враждебно против криптовалют. Именно с этим связаны задержки в создании закона о цифровых активах, а также недавние претензии регулятора к крупнейшим биржам. Как стало известно, ранее представители Комиссии по биржам и ценным бумагам США (SEC) обратились к криптовалютной бирже Coinbase с требованием прекратить торговлю всеми криптоактивами, кроме Bitcoin. Этот запрос предшествовал подаче судебного иска от SEC к Coinbase, обвиняющей компанию в незарегистрированной деятельности в качестве брокера. Исполнительный директор Coinbase рассказал журналистам Financial Times о разногласиях с регулятором и агрессивной политике американских властей. Брайан Армстронг отметил, что представители SEC просто потребовали ограничить торговлю криптовалютами, кроме Биткоина, без достаточных обоснований и объяснений. В результате, Coinbase отказалась от предложения, считая, что оно не может быть исполнено.

реклама

По заявлению SEC, 13 криптовалют, которые находятся в обороте на платформе Coinbase, подпадают под определение цифровых эквивалентов ценных бумаг. Такая классификация переводит торговлю этими активами под юрисдикцию SEC. Однако представители Coinbase утверждают, что интерпретируют закон иначе и считают позицию SEC необоснованной. В случае согласия Coinbase с требованиями SEC, значительная часть криптовалютного бизнеса в США окажется вне закона до тех пор, пока биржа не зарегистрируется в качестве брокера у SEC. Аналитики уверены, что SEC и Комиссия по фьючерсной биржевой торговле стремятся взять под контроль криптовалютный рынок и регулировать его деятельность в соответствии с уже существующими правилами для традиционной финансовой сферы.

При этом даже внутри правительства США ведутся споры относительно того, какие криптовалюты следует рассматривать как фондовые ценности и подлежащие надзору, а какие – нет. Отсутствие единого мнения приводит к неопределённости для трейдеров и биржевых платформ, а также к возможным сложностям в оказании услуг, связанных с хранением ценных активов и предоставлением займов и ссуд клиентам. Глава SEC ранее высказывался о том, что большинство криптовалют, за исключением Биткоина, можно приравнять к ценным бумагам. Такой подход Гэри Генслера вызывает у экспертов отрасли недоверие к действиям SEC и усиливает неопределённость в криптовалютной индустрии. Аналитики прямо говорят о том, что чёткое следование озвученным регулятором США правилам приведёт к тому, что многие компании, занимающиеся торговлей криптовалютами, вынуждены будут прекратить свою деятельность. Это связано с тем, что криптобиржи часто предоставляют услуги по хранению ценных активов и предлагают займы и ссуды клиентам. Такая практика запрещена в традиционном финансовом секторе согласно действующему законодательству США. Криптотрейдеры находятся в выгодном положении, так как их токены пока ещё не признаются эквивалентами ценных бумаг, что позволяет им успешно зарабатывать на этом.

Аналитики подчёркивают, что подобные вольности в криптовалютной сфере возможны исключительно благодаря ослабленному или отсутствующему регулирования со стороны государства. При этом уже сейчас криптовалюты широко используются как средство платежа и по мере их распространения и признания финансовым инструментом, они обязательно подвергнутся регулированию с целью установления единых правил. Важный вопрос состоит в том, насколько такое регулирование будет различаться от региона к региону и учтёт ли оно специфику криптовалют как цифрового актива. Если криптовалютные активы будут официально приравнены к фондовым ценностям, то трейдерам придётся соблюдать правила SEC или других регуляторов в Европе или Китае. Это может привести к полному краху криптовалют, но пока делать такие пессимистичные выводы слишком рано. Напомним, аналогичные требования SEC предъявляет и Binance. Ну а руководство самой крупной биржи на планете говорит о том, что может полностью прекратить свою деятельность на территории США, если регулятор продолжит настаивать на выполнении невозможных требований.