Ожидается также появление прокачанной версии GeForce RTX 4070 SUPER, а также флагманской GeForce RTX 4090 Ti

Положение на рынке настольной графики отличается от того, на что надеялись миллионы геймеров по всему миру. Цены так и не пошли вниз, AMD топчется на месте и не способна выпустить полноценную линейку игровых продуктов, тогда как NVIDIA умело пользуется неразберихой. Графические чипы на архитектуре Ada Lovelace оказались далеки от того, что ранее обещал Дженсен Хуанг, ведь прирост быстродействия заметен только у флагманов. При этом GeForce RTX 4090 на 55% быстрее аналога прошлого поколения, тогда как GeForce RTX 4080 – уже на 40%. GeForce RTX 4070 и вовсе обходит GeForce RTX 3070 всего на 20%, тогда как GeForce RTX 4060 до 10% быстрее, но в некоторых сценариях и вовсе оказывается медленнее за счёт наличия 8 Гб видеопамяти. По данным инсайдеров, NVIDIA готовит работу над ошибками.

реклама

Не подумайте, что Дженсен Хуанг вывалит нам недорогие видеокарты с высокой производительностью. Скорее всего, ничего подобного не случится, ведь за всё в наше время нужно платить. Пока точных цен нет, поскольку продукты далеки от своего завершения, но инсайдеры сообщают о том, что в 2024 году на полках появится сразу несколько потенциальных хитов. Прежде всего речь идёт о GeForce RTX 4060 SUPER. Видеокарта получит чип AD104, 42 потоковыми потоковых процессора (5376 ядер CUDA) и 12 Гб видеопамяти. Это значит, что речь идёт о графическом чипе, который долижет основываться на 192-битной шине и предлагать скорость выше находящейся сегодня в продаже GeForce RTX 4060 Ti. Неясно, как всё это будет реализовано, также как непонятно, насколько подобные заявления правдивы.

Одновременно сообщается и о GeForce RTX 4070 SUPER, которая будет основана на чипе чип AD103 с 68 потоковыми процессорами (8704 ядер CUDA). В данном случае заявлена 265-битная шина и 16 Гб видеопамяти, что может сделать такую видеокарту примерно равной по скорости с более дорогой GeForce RTX 4070 Ti. Инсайдеры полагают, что сегодня указанные версии графических чипов на архитектуре Ada Lovelace только находятся на рассмотрении руководства NVIDIA, а значит финальные характеристики могут быть изменены в худшую сторону. При этом инсайдеры напоминают, что слухи о выходе GeForce RTX 4090 Ti ходят давно, но пока Дженсен Хуанг не намерен убивать продажи действующего флагмана, выжимая деньги из энтузиастов. Скорее всего, если такие видеокарты и появятся, то будет это только к лету 2024 года.

По данным аналитиков, NVIDIA решила повременить с выходом графических чипов на архитектуре Blackwell. Похоже, у компании есть несколько проблем, которые необходимо решить. Прежде всего стоит учитывать, что разработка новой архитектуры обходится намного дороже, чем это было раньше, а значит отбить инвестиции за 2 года крайне сложно. Кроме того, известно о том, что в 2022 году NVIDIA заключила контракт с TSMC на 10 миллиардов долларов, которые должны были пойти на производство графических чипов. Деньги немаленькие, а ведь спрос на видеокарты снижается. Есть также и другие проблемы. Например, выпуск видеопамяти GDDR7 со скоростью до 32 Гбит/с только стартовал. Проще говоря, выход годных чипов невысокий, поэтому массовое производство идёт медленными темпами, а в итоге выйти на нужное количество памяти GDDR7 удастся не раньше первой половины 2025 года. Не исключается и попытка NVIDIA ощутимо увеличить производительность. Известно, что видеокарты на архитектуре Ada Lovelace созданы на основе 4-нм технологического процесса. В то же время сегодня ограниченно доступен 3-нм техпроцесс, тогда как в 2025 году можно рассчитывать на 2-нм. Таким образом можно будет сделать большой прорыв, о котором геймеры уже давно мечтают. Ну или снова выпустить проходную серию с высокой энергоэффективностью, но минимальным приростом быстродействия между поколениями. Почитать о GeForce RTX 5090 вы можете по ссылке. Инсайдеры полагают, что флагман окажется ровно в 2 раза быстрее GeForce RTX 4090, ну а мы с вами уже слышали такие слухи много раз, поэтому не будем поддаваться на провокации и верить в сказки от дядюшки Хуанга.



