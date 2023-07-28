Инсайдеры делятся первыми утечками по поводу нового флагмана NVIDIA

Спустя почти год после релиза новой графической архитектуры Ada Lovelace, можно сказать, что NVIDIA выпустила видеокарты почти во всех сегментах. Остаются вопросы к появлению на рынке GeForce RTX 4050, о которой много писали инсайдеры, но пока точных планов компании мы не знаем. Не исключено, что Дженсен Хуанг принял решение оставить в данном ценовом сегменте графические чипы прошлого поколения, сосредоточившись на новинках последних лет. При этом многие геймеры не могут понять, стоит ли вообще покупать видеокарты нового поколения, поскольку архитектура вышла крайне спорной, а реализация её и вовсе вызывает массу вопросов. Почитать об этом вы можете в конце материала, ну а мы перейдём к основному изложению новости.

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Итак, инсайдеры полагают, что даже сегодня NVIDIA не может определиться со сроками выхода графической архитектуры нового поколения. Предполагается, что серия GeForce RTX 50 выйдет только в 2025 году, поскольку на пути есть значительные проблемы, включающие высокую цену на доступ к производству чипов по 3-нм технологическому процессу. Похоже, Дженсен Хуанг решил взять паузу, а в результате за счёт производителей смартфонов, которые выкупят основные мощности в начале 2024 года, удастся выйти на приемлемую цену, договорившись с TSMC о скидках. Но всё это домыслы, а значит мотивы главы NVIDIA могут быть иными. Инсайдеры отмечают, что GeForce RTX 5090 окажется настоящим монстром, предлагая 512-битную шину видеопамяти. Напомним, в последней раз такая широкая шина памяти использовалась в серии GeForce GTX 280, а после это был совершён переход на 384 бита. Возврат к истокам может говорить о том, что инженерам не хватает мощности графического чипа для увеличения быстродействия конечного продукта.

Сообщается также и о появлении нового типа видеопамяти – GDDR7, способного работать на скорости 32 Гбит/с. Подобная технология только недавно прошла сертификацию, поэтому решение отложить выпуск новой архитектуры может быть связано ещё и с тем, что производители не успевают наладить выпуск годной продукции к второй половине 2024 года. За счёт 512-битной видеопамяти пропускная способность GeForce RTX 5090 может составить 2 ТБ/с, что станет настоящим рекордом на рынке. А вот по поводу выхода GeForce RTX 4090 Ti инсайдеры категоричны. Сообщается, что в настоящее время планов выпуска подобных графических чипов нет. Скорее всего, речь идёт именно о планах на текущий год, поскольку сегодня линейка действительно кажется полной, а необходимости в суперфлагмане нет. А вот к середине 2024 года в продажу могут поступить улучшенные версии нескольких графических чипов. Инсайдеры ожидают GeForce RTX 4080 Ti и GeForce RTX 4090 Ti. Повторимся, пока даже в NVIDIA нет единого мнения относительно сроков появления тех или иных решений, а причина ещё и в низком спросе. После остановки майнинга Эфира на вторичном рынке можно найти много недорогих видеокарт прошлого поколения. Не всем нравятся графические чипы после майнинга, но далеко не каждый фермер расскажет вам историю жизни своей видеокарты.

Напомним, реальный прирост быстродействия на уровне 55% по сравнению с прошлым поколением есть только у флагманской GeForce RTX 4090. Стоит такой графический чип почти 2000 долларов, поэтому оказывается недоступен большинству любителей компьютерных игр. Примерно на 40% обходит свою предшественницу GeForce RTX 4080, но здесь заметен не только прирост быстродействия, но и значительный рост стоимости, ведь за GeForce RTX 3080 просили 700 долларов, тогда как новинка 2022 года стартовала с 1200 долларов. GeForce RTX 4070 Ti оказалась до 30% быстрее своей предшественницы, ну а дальше всё стало только хуже. Похоже, архитектура оказалась жутко дорогой, а в результате пришлось пойти на компромисс, поскольку нужно было выпускать массовые графические чипы по приемлемым ценам. GeForce RTX 4060 Ti примерно на 15% быстрее своей предшественницы, но это если учитывать тесты с трассировкой лучей, ведь во многих играх прироста и вовсе нет. Что до GeForce RTX 4060, то здесь наблюдается топтание на месте и даже откат назад, ведь в прошлом поколении была версия на 12 Гб видеопамяти. Представители NVIDIA делают акцент на технологии DLSS 3.0, но и здесь преимущества не такие огромные, при этом старые игры, которые уже находятся в продаже, доступа к технологии масштабирования третьего поколения не получают.