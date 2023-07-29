Только за полгода в Нью-Йорке погибло 13 человек в результаты взрывов аккумуляторов

Преимущества велосипедов с электрическим приводом очевидны, а простоту использования, удобство зарядки и многое другое уже оценили сотни тысяч курьеров по всему миру. При этом в отличие от автомобилей полный разряд батареи не означает остановку, а многие люди используют электропривод в качестве помощника, но не основного. И всё бы ничего, вот только никто не ожидал, что планета начнёт нагреваться. Особенно жарко этим летом в США, где проблема уже привлекла внимание экспертов. Сообщается, что только за первые шесть месяцев текущего года пожарная служба Нью-Йорка отреагировала на более чем 100 пожаров, вызванных аккумуляторами в электровелосипедах (и электрических мопедах). Число погибших доходит до 13 человек, а Комиссия по безопасности потребительских товаров США намеревается провести слушания по этой проблеме в Вашингтоне. Ожидается, что будут приняты новые законы, способные взять под контроль стремительно растущий рынок.

реклама

В настоящее время в Нью-Йорке ездит около 65 тысяч курьеров на велосипедах с литий-ионными аккумуляторами. Данная технология позволяет передвигаться по городу весь рабочий день, а люди не испытывают переутомления. Вот только потребители всё чаще смотрят в сторону более дешёвых китайских моделей, безопасность которых вызывает большие вопросы, а батареи вызывают возгорания и даже взрывы. Особенно проблема стала явной этим летом, когда наблюдается стремительный рост температуры в дневное время. Эксперты подчёркивают, что литий-ионные аккумуляторы плохо приспособлены для работы под палящим солнцем, а значит даже более дорогие модели не защищены на все 100%. Но хуже всего, что возгорание может произойти стремительно, а внезапные взрывы и вовсе не оставляют человеку времени на спасение. Особенно опасно, когда такой велосипед взрывается в помещении или в людном месте, что приводит к дополнительным жертвам.

На этом фоне Комиссия по безопасности потребительских товаров США планирует установить стандарты для потребительских устройств, включая электровелосипеды, чтобы обеспечить безопасность и предотвратить подобные происшествия. Новые законы потребуют от всех продавцов сертифицировать электровелосипеды у независимых компаний по проверке безопасности перед реализацией. Прямого запрета на электровелосипеды вводить не планируется, а сами эксперты отмечают, что новые меры направлены на предотвращение потенциальных опасностей и защиту граждан. Скорее всего, уже осенью взрывы перестанут случаться так часто, но климат меняется, а значит потребителям нужно думать о своей безопасности.