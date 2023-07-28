В состав батальона ВСУ входят мотивированные пенсионеры СБУ и других украинских силовых структур

Известно, что одним из самых сложны направлений остаётся Артёмовское. Уже несколько месяцев ВСУ не прекращают попыток взять под контроль ключевые высоты, но происходит это с переменным успехом. Определённые достижения есть, но эксперты утверждают, что до охвата в клещи всего населённого пункта ещё далеко. При этом самые тяжёлые бои идут у Клещеевки. Ранее российские силы потеряли здесь часть высот, а теперь ведутся бои за сам населённый пункт. Известно, что это направление удерживают бойцы Ахмата, а также подразделения, сформированных из бывших заключённых.

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Командует наступательной операцией Сырский, которому вчера за заслуги перед страной Зеленский подарил картину. Генерал хочет реабилитироваться, поэтому бросает в бой самые мотивированные части, которые снимает с других направлений. К примеру, накануне в Клещеевку вошли части ВСУ, который сформированы из добровольцев из Национальной полиции. Большая часть – это люди в возрасте за 40 лет, которые вышли на пенсию, но изъявили желание вступить в бой в рядах штурмовой бригады «Лють». В переводе на русский язык это значит «Ярость», ну а в числе добровольцев там числятся также и бывшие спецназовцы, которые много лет работали в СБУ и других силовых структурах. Поговаривают, что мобилизация пенсионеров производилась не совсем добровольно, но это уже дело десятое. Так вот, как только яростные украинские бойцы вошли в Клещеевку, по ним начали работать «Аллигаторы». Вертолёты быстро пресекли все попытки наступающих и рассеяли бригаду ВСУ. По отступающим ударила артиллерия, а в настоящее время в Клещеевке относительное затишье.

Что любопытно, буквально вчера западные СМИ сообщали о начале нового масштабного наступления ВСУ, а сегодня, спустя двое суток после этого эксперты из американского «Института изучения войны» (ISW) рассказывают о затишье под Ореховом. Оказывается, все попытки прорвать оборонительный позиции РФ оказались тщетны. Потери превысили все ожидания, а в итоге было принято решение перегруппироваться. Нет никаких сомнений, что наступление будет продолжено на другом участке. Мы же предлагаем вам ознакомиться с основными тезисами, которые характеризуют положение на Запорожском направлении. Данные составлены на основе аналитики российских и зарубежных экспертов.

Западные эксперты рассматривают действия ВСУ под Работино как основную стадию наступления, в отличие от предыдущей фазы, которая была ограниченной и кратковременной. Новая фаза предполагает более масштабные операции и задействование основных сил из стратегического резерва. При этом успехи ВСУ вызывают сомнения. За более чем 50 дней с начала наступления продвинутся вперёд дальше серых зон не вышло, а рассказы о выходе к Азовскому морю и вовсе оказались плохой сказкой. Украинский план наступления предполагал быстрый прорыв к Токмаку и Мелитополю в Запорожской области, но его реализация оказалась затруднена хорошо организованной обороной Вооружённых сил РФ и активным применением артиллерии и авиации.

Аналитики рассматривают несколько возможных сценариев развития событий. Одним из вариантов является удар украинских войск в районе Каменского-Васильевки в Запорожской области с использованием десантной операции через береговую линию Каховского водохранилища. Взрыв плотины Каховской ГЭС может быть связан намерением провести подобное наступление в будущем. По мнению экспертов, неудачи ВСУ привели к значительным потерям в живой силе и технике. Пленные украинские военные сообщают о недостатке взаимодействия между подразделениями, отсутствии разведданных и дезинформации со стороны командиров, которые отправляют войска в безнадёжные атаки. Западная техника, в том числе танки, уже активно использовалась, что не привело к значительным успехам на поле боя. Украинские войска сталкиваются с непростой ситуацией, а кадровый состав заметно истощается. Предполагается, что потери ВСУ составляют примерно 1 тысячу человек в день, включая убитых и раненых. Это может привести к существенной деградации боеспособности украинских сил. Отдельно отмечается, что ещё несколько месяцев назад средний возраст пленных бойцов ВСУ составлял 30 лет, а сегодня он вплотную приблизился к 45 годам. Наиболее боеспособные подразделения утрачены, поэтому перспективы наступательной операции кажутся туманными.



