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Ростех с опережением поставил в СВО партию ПТРК «Корнет» - эффективное оружие против Leopard 2
Одна из самых мощных противотанковых систем на планете, которая легко справляется с бронёй немецких кошек

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Известно, что одним из самых больших препятствий на пути украинской армии стали минные поля. Даже западные аналитики разводят руками и не могут предложить ВСУ действительно эффективных решений. Кроме того, по технике наносит удары артиллерия, а эксперты уверяют, что наступающим всегда сложнее, чем обороняющим. При этом у России есть ещё и преимущество в воздухе, когда ударная авиация наносит поражение колоннам даже в ночное время суток. Ну и многие забывают, что основной удар на себя берут бойцы в окопах, которым также требуется современное оружие. Как стало известно, тульское конструкторское бюро приборостроения имени А. Г. Шипунова (КБП), входящее в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех», досрочно завершило поставку противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» в войска. Информацией поделились журналисты ТАСС, ссылаясь на представителей холдинга.

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Отмечается, что в мае-июне 2023 года КБП успешно выполнило государственный оборонный заказ, касающийся управляемых ракет и пусковых установок ПТРК «Корнет». Отмечается, что предприятие опережает график выпуска и поставок данных изделий, а вот точного количество данного типа вооружений, которое было передано в СВО не называется. Напомним, противотанковый ракетный комплекс «Корнет» обладает впечатляющими характеристиками. Максимальная дальность его стрельбы составляет 5500 метров. Ракеты калибра 152 миллиметра способны пробить до 1300 миллиметров гомогенной брони с полноценной динамической защитой. 

По мнению американского журнала Military Watch, «Корнет» является грозным, крайне недорогим и очень эффективным оружием. Комплекс оснащён тандемной кумулятивной боевой частью, а пусковая установка ПТРК оборудована тепловизионным прицелом. Уже в феврале 2023 года представители госкорпорации «Ростех» уверяли прессу в том, что ПТРК «Корнет», а также авиационные ракеты «Вихрь» и «Атака» способны эффективно поражать танки Leopard 2 немецкого производства. Спустя 50 дней после начала наступательной операции ВСУ можно сделать вывод, что подобные заявления полностью соответствовали реальности. ПТРК «Корнет» остаётся одним из самых грозных оружий в СВО, поскольку способен пробивать броню всех находящихся в руках вооружённых сил Украины танков. Аналитики предполагают, что бронирование самого современного Leopard 2А6, который можно встретить в ВСУ, достигает 1200 мм в самой защищённой точке. При этом борта не имеют такой надёжной защиты, тогда как возможности ПТРК «Корнет» превышают подобные показатели немецких танков. 

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#сво #военные технологии #танки
Источник: lenta.ru
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