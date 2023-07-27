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Глава концерна Rheinmetall признал, что в случае нападения, Германия быстро проиграет России
В Германии полагают, что смогут восстановить обороноспособность только к 2031 году

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По итогам недавнего саммита НАТО стало очевидно, что так называемые союзники Украины разочарованы невнятными успехами ВСУ. В США и вовсе заявили, что от того, насколько далеко продвинется украинская армия, будет зависеть финансирование и поставки вооружений. Некоторые политики и вовсе критикуют Зеленского, но предложить более эффективную наступательную тактику никто не может. Всё это вызывает возмущение отдельных персонажей в Киеве, некоторые из которых реагируют на подобные заявления очень эмоционально. К примеру, недавно довольно агрессивно на эту тему высказался министр обороны Украины. Резников заявил, что критиковать наступательную операцию Запад не имеет права, поскольку не дал истребителей и ограничил в танках и артиллерии. По его словам, если сегодня ВСУ отступят, то Россия победит НАТО за считанные недели или даже дни. 

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Может показаться, что Резников говорит подобные вещи от бессилия, поскольку не может получить достаточного финансирования, вот только сегодня глава концерна Rheinmetall отчасти подтвердил слова министра обороны Украины. Армин Паппергер напомнил, что немецкие предприятия, принадлежащие концерну Rheinmetall, работают на полную мощность с начала российской спецоперации в Украине. Правительство ФРГ выделило 100 миллиардов евро на военные расходы, с целью перевооружить бундесвер. Вот только всё это долговременные планы, тогда как сегодня всё намного хуже, чем может показаться. Паппергер утверждает, что планы слишком амбициозные, а средств недостаточно. По его мнению, перед Минобороны стоят сложные задачи, а Вооружённые силы Германии сталкиваются с вызовами, которых не было уже много десятилетий. 

Глава Rheinmetall убеждён, что для модернизации страны необходимо выделить как минимум 300-350 миллиардов евро. Паппергер отметил, что в текущем состоянии Евросоюз не обладает достаточными средствами для защиты от нападения армии сильного противника. Он предполагает, что в случае атаки большого и мощного агрессора (явно намекая на Россию), оборона столкнётся со значительными трудностями. В отличие от Резникова, он не был так категоричен и не стал утверждать, что Россия захватит Европу за пару недель. И всё же, Паппергер считает, что Германия сможет решить все оборонительные задачи не ранее 2031 года. Только на боеприпасы правительство ФРГ даёт 20 миллиардов евро, что позволит включить станки на полную мощность. Несмотря на активные поставки вооружения и военной техники ВСУ, Паппергер продолжает утверждать, что Германия не является прямым участником украинского конфликта и не выступает в качестве противника для России в действующем конфликте. 

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#аналитика #сво #армия #rheinmetall
Источник: topwar.ru
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