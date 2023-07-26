Немецкая овчарка по имени Коммандер фактически терроризирует сотрудников Белого дома

Сегодня пресс-секретарь Белого дома ответила на вопрос журналистов относительно агрессивности собаки президента США. Жан-Пьер отметила, что атмосфера в Белом доме может быть очень стрессовой, и это приводит к поведенческим изменениям у домашнего питомца Байдена, овчарки по имени Коммандер. Оказывается, обстановка в резиденции президента крайне напряжена, ну а это негативным образом сказывается на поведении собаки, которое может стать агрессивным. Именно поэтому овчарка замечена в нападениях на сотрудников Секретной службы.

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Жан-Пьер подчёркивает, что для любого из сотрудников Белого дома такая работа представляет собой огромное испытание, и это несомненно влияет и на домашних питомцев. Ну а поскольку пресс-секретарь президента США ограничилась скудными комментариями, то самое время изучить происходящее детальнее. Итак, по данным CBS News только за несколько недель собака Байдена по крайней мере несколько раз кусала сотрудников службы безопасности Белого дома. Федеральные документы содержат детальные описания по меньшей мере десяти нападений, произошедших в течение четырёх месяцев с октября 2022-го по январь 2023 года. При этом с овчаркой постоянно работает кинолог, поэтому повышенная агрессивность Коммандер вызывает вопросы у экспертов.

Как сообщает CBS News, овчарка президента не только нападала на сотрудников Секретной службы, но и в некоторых случаях наносила им существенные повреждения. Ну а опубликованные министерством национальной безопасности документы, стали предметом обсуждения и вызвали волну вопросов относительно безопасности персонала президента. Один из инцидентов, который произошёл в присутствии первой леди Джилл Байден, кажется особенно пугающим. Так, сотрудники Секретной службы описывают ситуацию, когда собака вышла из-под контроля и набросилась на одного из присутствующих. Что любопытно, несмотря на размер собаки, официальные источники подчёркивают, что травмы, полученные в результате нападений, были отнесены к категории несерьёзных. CBS News также заявляет, что это не первый случай, когда домашние животные президентской семьи привлекают внимание своим поведением. Предыдущая собака президента также вела себя довольно агрессивно, а недавно Секретная служба объединила усилия с кинологами, что позволило создать специальный вольер, где овчарка будет бегать, преодолевать препятствия и совершать другие упражнения. Предполагается, что в этом случае Коммандер начнёт уставать, и у неё просто не будет сил кусать персонал Белого дома.

В публичном заявлении представителя первой леди Джилл Байден, подчёркивается, что сотрудники резиденции сотрудничают с Секретной службой в разработке мероприятий для обеспечения безопасности и повышенного контроля над питомцами президентской семьи. Представитель Секретной службы Энтони Гульельми отметил, что, хотя сотрудники Секретной службы не являются опекунами питомцев, они постоянно работают с кинологами, чтобы уменьшить возможные риски и негативные последствия в условиях присутствия домашних животных в президентской семье. Что любопытно, искусанные сотрудники Белого дома не дают показаний, а в официальных заявлениях сказано, что никаких претензий у несчастных людей к Байдену нет. Кстати, журналисты уже начали сравнивать поведение собаки с характером семьи Байденов. Валентин Богданов, шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке, заявил, что питомцы часто отражают характер своих хозяев, подразумевая, что поведение Коммандер может быть отражением настроения членов семьи Байденов, включая сына президента, Хантера Байдена.