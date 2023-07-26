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Бригадный генерал бундесвера пожаловался на «неправильные» минные поля армии РФ под Запорожьем
Генерал констатирует, что российские минные поля для такой тактики не подходят

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Эксперты по обе стороны океана регулярно анализируют провалы украинского наступления. Считается, что картина выглядит следующим образом. Прежде всего в Пентагоне неверно оценили состояние вооружённых сил РФ, а также количество и качество техники. Похоже, оценка была доверена украинцам, которые выдали желаемое за действительное. Кроме того, планировщики не учли, что наступление будет проводиться без поддержки с воздуха, а также совсем забыли о минных полях. Попытка разминирования не удалась, поскольку армия РФ научилась дистанционному минированию, поэтому тактика больших колон и мощных прорывов быстро себя исчерпала. Сегодня перед западными аналитиками стоит множество вопросов, ну а недавно Бригадный генерал бундесвера поделился своим мнением на эту тему. 

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Кристиан Фройдинг, занимающий пост начальника штаба планирования операций ВС Германии, отметил, что в рамках наступательное операции украинская армия столкнулась с серьёзными препятствиями в виде минных полей, что создало тяжёлые условия для украинских солдат. Генерал подчеркнул, что соотношение сил на карте примерно один к одному, но российская оборона готовилась девять месяцев, включая установку многочисленных минных заграждений. Это привело к тому, что пройти минные поля ВСУ просто не в состоянии. Фройдинг рассказывает о том, как в таких случаях действуют вооружённые силы Германии. Оказывается, обычно минные поля проще обойти, чем пройти насквозь, вот только у Киева такой возможности нет. Бригадный генерал констатирует, что ширина плотных полей не позволяет говорить о манёврах, ну а плотность настолько высокая, что продвижение ВСУ происходит крайне медленно. Проще говоря, у России какие-то неправильные минные поля, ведь обычно подобные заграждения не такие масштабные, как на Запорожском напарвлении. 

Фройдинг также напомнил, что Германия стремится помочь Украине в своём нелёгком деле, поэтому поставляет дымовые снаряды, которые скрывают движущиеся силы ВСУ, что не позволяет обнаружить передвижения механизированных колонн и живой силы. Бригадный генерал не предлагает никакой эффективной тактики, поскольку никаких удачных решений не существует. Он уверяет, что рассчитывать на слабость армии РФ не приходится, поэтому советует двигаться в таком темпе, который могут себе позволить ВСУ. 

Напомним, обычно колонну замечают с дрона, после чего позицию фиксируют и наносят артиллерийский удар. Часто по наступающим прилетает из вертолётов, ну а если колонна напорется на минные поля, то её расстреливают из всех имеющихся средств вооружения. В таком случае оставшиеся бойцы спешно отступают, позабыв о советах немецких генералах, предлагающих расчищать минные поля при помощи своих тел. 

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#аналитика #сво #военные технологии
Источник: topwar.ru
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