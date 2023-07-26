Сегодня в Украине идёт планомерное уничтожение трудоспособного населения

Сегодня в США и не скрывают того, что Украина превратилась в полигон для испытаний различных типов вооружений. Инструкторы НАТО пытаются изучать эффективность применения различных беспилотников и создают новые тактики нанесения ударов по скоплению техники или живой силе. Подобные действия активно поддерживают в Минобороны Украины, где гордятся такими достижениями, называя уровень сотрудничества с военным альянсом беспрецедентным. Вот только по обе стороны океана забывают о том, что рано или поздно наступит мир, а уничтожение украинского населения происходит невероятными темпами. При этом в армию забирают рабочих специалистов, которые ранее обеспечивали производство стали, угля и в целом занимались тем, на что не способны программисты и чиновники. Можно сколько угодно рассказывать о ценности политиков и банкиров, но если некому будет выпекать хлеб и выращивать овощи, то кушать белым воротничкам будет нечего. Ну а поскольку откупиться от армии могут себе позволить только наиболее зажиточные слои населения, то идёт вымывание именно рабочего класса.

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Ещё хуже дела обстоят с беженцами, большая часть из которых не планирует возвращаться обратно. По данным Bloomberg, Украина остро нуждается в возвращении женщин, которые уехали за границу. Эксперты подсчитали, что если хотя бы часть из 2.8 миллиона трудоспособных женщин не вернётся в страну, это обойдётся Украине в 10% годового ВВП. В случае наихудшего сценария, потерянные доходы могут перевесить предложенный Европейским союзом четырёхлетний пакет помощи в размере 13.9 миллиарда евро. Основным фактором, влияющим на отъезд женщин, является запрет на выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, что объясняет высокий процент женщин среди украинских беженцев. Дефицит женской рабочей силы оказывает серьёзное влияние на экономику страны.

Правительство Украины стремится привлечь обратно трудоспособных женщин на рынок труда. Ведётся работа над новым законом о труде, рассматриваются стимулы для сокращения гендерного разрыва в оплате труда, и предлагаются гранты для супругов военнослужащих на передовой, чтобы они могли начать свой бизнес. Вот только всё это только на словах, поскольку в реальности коррупция и бедность захлёстывают общество, а вести бизнес крайне сложно. Ну а постоянное увеличение числа беженцев и внутренне перемещённых лиц приводит к тому, что треть населения, проживавшего в стране до начала конфликта, ищет работу и проживание за пределами Украины, что ведёт к утрате значительной части рабочей силы. Эксперты отмечают, что для восстановления экономики до уровня начала 2022 года потребуется привлечь в Украину 4.5 миллиона человек. Вот только сделать это будет невозможно, а самый оптимистичный план киевских властей пророчит улучшения не раньше 2032 года.

Стоит учесть, что даже в начале 2022 года Украина не могла себя обеспечить в полном объёме. Фактически, уже тогда страна была постоянным заёмщиком, ну а после наступления мира экономика и вовсе рухнет. Отдельно отмечается, что ВВП в первую очередь определяют люди, а украинские женщины играют важную роль в обеспечении потребительского спроса. Влияние женщин на рынок труда и потребление является критическим для стабильности и развития страны. В Bloomberg пишут, что многие женщины уже нашли своё место в Европе, поэтому перспективы Украины кажутся сомнительными. Может случиться так, что после подписания мирного договора, страна не будет интересна ни России, ни Европе, а значит останется один на один со своими проблемами. В Евросоюз с таким грузом не берут, а без полного отказа от действующего политического курса Россия не заинтересована в партнёрских отношениях с Украиной.