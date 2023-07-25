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В Британии показали городскую версию Challenger 2 TES Megatron – хорошая мишень для вертолётов Ка-52
Танк очень большой, тяжёлый и хорошо бронирован, но всё это только увеличивает его слабость перед российскими вертолётами Ка-52

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Известно, что Украина получила десятки танков западного производства. Основу наступательной группировки на Запорожском направлении должны были составить немецкие Leopard 2, тогда как прорыв войскам просто обязаны были обеспечить французские колёсные танки AMX-10RC. И первые и вторые уже использовались в рамках наступательной операции ВСУ. Выяснилось, что немецкие кошки прекрасно пробиваются из российских противотанковых комплексов, тогда как защиты от вертолётов Ка-52 там и вовсе нет. Что до французов, то здесь всё очень плохо, поскольку танки не способны передвигаться быстро по пересечённой местности и напрочь лишены брони. После первых сгоревших AMX-10RC, украинское командование отказалось от применения подобной техники. 

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Что любопытно, есть ещё британские Challenger 2, которые считаются непробиваемыми и должны были появиться на Запорожском направлении уже давно. Неясно, почему танков никто не видел, ведь у них есть крайне опасные боеприпасы с урановыми наконечниками, которые имеют повышенное пробитие. В целом, британский танк никогда не причислялся к пулу лучших, ну а недавно стало известно, что английские инженеры смогли довести до ума адаптированную версию Challenger 2 TES Megatron, которая создана для активных боевых действий в условиях города. Прессе показали публичные учения на полигоне Лулворт. По мнению британского командования, подобные манёвры позволили продемонстрировать военное мастерство и превосходство новейшего оборудования над аналогами потенциальных противников, о чём тут же поделились в Министерстве обороны. 

Отмечается, что конструкция TES Megatron была разработана с целью сделать танк ещё более мощным и эффективным, при этом критики указывают, что британские инженеры во многом вдохновлялись решениями, которые заложены в конструктивных особенностях американского M1 Abrams TUSK (Tank Urban Survival Kit). Так, особое внимание уделялось повышению оборонительных возможностей, устойчивости ко всем видам снарядов, а также умению выдерживать удар двойных боеголовок от противотанковых мин. Насколько всё это соответствует реальности, сказать сложно, поскольку учения были постановочными, а реальных танков для демонстрации своего превосходства у Британии крайне мало. 

Напомним, TES Megatron был впервые представлен широкой публике в далёком 2013 году. После этого машина прошла ряд улучшений и доработок. Танк по-прежнему оснащён 120-мм нарезной танковой пушкой L30A1 от Challenger 2 и имеет экипаж из 4 человек. TES Megatron оборудован стальной бронёй, композитной бронёй Chobham (или Dorchester, как она называется в Британии), а также полноценной динамической защитой. Фронтальная часть корпуса защищена композитной бронёй Chobham, в то время как боковые стороны корпуса и башни прикрыты динамической защитой. Дополнительная броня Cage усиливает защиту танка от угроз со стороны противотанковых гранатомётов. 

В арсенале Challenger 2 TES Megatron числится цифровая компьютеризированная система управления огнём, приборы ночного видения, система защиты от ядерно-радиологических, бактериологических и химических угроз (NRBC) и вспомогательная силовая установка (APU). APU позволяет поддерживать электрические системы танка в неподвижном состоянии и при выключенном главном двигателе. Также Megatron оснащён системой для противодействия минам, включая систему Bird Table, чьи антенны расположены на верхней части задней башни. Эта система предназначена для подавления радиосигналов, используемых для управления минами. При всём этом многообразии технологий танк очень медленный и неповоротливый, что делает его хорошей мишенью для вертолётов, которые прекрасно себя чувствуют в городской застройке. 


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#сво #военные технологии #танки
Источник: topwar.ru
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