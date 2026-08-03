Galaxy S27 Ultra может лишиться 10-Мп телеобъектива с трёхкратным оптическим зумом.

Компания Samsung работает над своей новой линейкой смартфонов Galaxy S27, включающей в себя стандартный Galaxy S27, Galaxy S27+, Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra, информацией о характеристиках камер которых делится сайт GSMArena со ссылкой на материал издания ET News.

Galaxy S26. Источник фото: GSMArena

Сообщается, что все модели серии Galaxy S27 получат тройную камеру на задней панели, в том числе топовый Galaxy S27 Ultra, который лишится 10-Мп телеобъектива с трёхкратным оптическим зумом, сохранив 200-Мп основную камеру, 50-Мп сверхширокоугольный модуль и 50-Мп телеобъектив с пятикратным оптическим зумом. Это объясняется желанием Samsung снизить затраты в связи с резким ростом стоимости компонентов.

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Набор камер Galaxy S27 Pro, по данным издания, будет представлен основной камерой на 200 Мп, 50-Мп сверхширокоугольным модулем и 12-Мп телеобъективом с трёхкратным оптическим зумом. Моделям Galaxy S27 и Galaxy S27+ приписывается наличие 50-Мп основного объектива, 12-Мп сверхширокоугольной камеры и 10-Мп телеобъектива. Запуск серии Galaxy S27 ожидается в начале следующего года.