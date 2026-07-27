Видеокарта Nvidia GeForce GTX 1060, дебютировавшая в 2016 году, выпускалась в двух версиях, одна из которых поставлялась с 6 ГБ видеопамяти и обладала 1280 ядрами, 80 TMU и 48 ROP, тогда как другая имела всего 3 ГБ VRAM и урезанный GPU с 1152 ядрами, 72 TMU и 48 ROP. Энтузиаст YouTube-канала Iceberg Tech решил сравнить обе модификации GTX 1060, протестировав видеокарты в целом ряде игр, в том числе современных.
Для своих тестов он использовал ПК, оснащённый процессором AMD Ryzen 5 5500X3D и 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3600, который в разрешении 1080p обеспечил следующие показатели средней частоты кадров/1% low:
- Battlefield 1 (пресет Ultra, для 3-ГБ версии использовались текстуры более низкого качества): GTX 1060 6 ГБ – 91 fps/72fps, GTX 1060 3 ГБ – 83 fps/64 fps
- Titanfall 2 (максимальные настройки): GTX 1060 6 ГБ – 98 fps/83 fps, GTX 1060 3 ГБ – 81 fps/58 fps
- Resident Evil 7: Biohazard (максимальные настройки): GTX 1060 6 ГБ – 82 fps/70 fps, GTX 1060 3 ГБ – 67 fps/33 fps
- Star Wars Battlefront II (пресет Ultra): GTX 1060 6 ГБ – 68 fps/50 fps, GTX 1060 3 ГБ – 58 fps/35 fps
- Star Wars Battlefront II (высокие настройки): GTX 1060 6 ГБ – 82 fps/68 fps, GTX 1060 3 ГБ – 74 fps/61 fps
- Shadow of the Tomb Raider (самые высокие настройки): GTX 1060 6 ГБ – 61 fps/44 fps, GTX 1060 3 ГБ – 45 fps/31 fps
- Shadow of the Tomb Raider (высокие настройки): GTX 1060 6 ГБ – 69 fps/52 fps, GTX 1060 3 ГБ – 57 fps/42 fps
- Forza Horizon 4 (пресет Ultra): GTX 1060 6 ГБ – 84 fps/67 fps, GTX 1060 3 ГБ – 57 fps/45 fps
- Forza Horizon 4 (высокие настройки): GTX 1060 6 ГБ – 107 fps/81 fps, GTX 1060 3 ГБ – 88 fps/70 fps
- Resident Evil 2 Remake (пресет Graphics Priority, для 3-ГБ версии использовались текстуры более низкого качества): GTX 1060 6 ГБ – 80 fps/70 fps, GTX 1060 3 ГБ – 52 fps/21 fps
- Resident Evil 2 Remake (пресет Balanced): GTX 1060 6 ГБ – 85 fps/76 fps, GTX 1060 3 ГБ – 76 fps/67 fps
- Star Wars Jedi: Fallen Order (пресет Epic): GTX 1060 6 ГБ – 67 fps/55 fps, GTX 1060 3 ГБ – 59 fps/44 fps
- Star Wars Jedi: Fallen Order (высокие настройки): GTX 1060 6 ГБ – 76 fps/61 fps, GTX 1060 3 ГБ – 68 fps/56 fps
- Cyberpunk 2077 (средние настройки): GTX 1060 6 ГБ – 40 fps/29 fps, GTX 1060 3 ГБ – 30 fps/22 fps
- Cyberpunk 2077 (низкие настройки, FSR Quality): GTX 1060 6 ГБ – 67 fps/47 fps, GTX 1060 3 ГБ – 56 fps/39 fps
- Doom Eternal (настройки Ultra, низкое качество текстур): GTX 1060 6 ГБ – 93 fps/70 fps, GTX 1060 3 ГБ – 77 fps/58 fps
- Doom Eternal (низкие настройки): GTX 1060 6 ГБ – 122 fps/84 fps, GTX 1060 3 ГБ – 98 fps/69 fps
- Marvel's Guardians of the Galaxy (высокие настройки): GTX 1060 6 ГБ – 58 fps/44 fps, GTX 1060 3 ГБ – 30 fps/22 fps
- Forza Horizon 5 (высокие настройки): GTX 1060 6 ГБ – 65 fps/55 fps, GTX 1060 3 ГБ – 50 fps/42 fps
- Forza Horizon 5 (средние настройки): GTX 1060 6 ГБ – 71 fps/61 fps, GTX 1060 3 ГБ – 66 fps/56 fps
- Final Fantasy VII Remake Intergrade (максимальные настройки): GTX 1060 6 ГБ – 81 fps/54 fps, GTX 1060 3 ГБ – 53 fps/16 fps
- Gotham Knights (низкие настройки): GTX 1060 6 ГБ – 64 fps/48 fps, GTX 1060 3 ГБ – 64 fps/46 fps
- Dead Space (средние настройки): GTX 1060 6 ГБ – 32 fps/20 fps, GTX 1060 3 ГБ – 26 fps/16 fps
- Dead Space (низкие настройки): GTX 1060 6 ГБ – 49 fps/28 fps, GTX 1060 3 ГБ – 42 fps/23 fps
- Ratchet & Clank: Rift Apart (низкие настройки, FSR Quality): GTX 1060 6 ГБ – 66 fps/47 fps, GTX 1060 3 ГБ – 41 fps/13 fps
- Helldivers 2 (средние настройки): GTX 1060 6 ГБ – 45 fps/40 fps, GTX 1060 3 ГБ – 29 fps/22 fps
- Helldivers 2 (низкие настройки): GTX 1060 6 ГБ – 62 fps/53 fps, GTX 1060 3 ГБ – 54 fps/44 fps
- Horizon Forbidden West (средние настройки): GTX 1060 6 ГБ – 33 fps/28 fps, GTX 1060 3 ГБ – 23 fps/20 fps
- Horizon Forbidden West (очень низкие настройки, FSR Quality): GTX 1060 6 ГБ – 57 fps/44 fps, GTX 1060 3 ГБ – 38 fps/30 fps
- ARC Raiders (средние настройки): GTX 1060 6 ГБ – 48 fps/36 fps, GTX 1060 3 ГБ – 44 fps/29 fps
- ARC Raiders (низкие настройки): GTX 1060 6 ГБ – 59 fps/43 fps, GTX 1060 3 ГБ – 57 fps/30 fps
- Kingdom Come: Deliverance II (средние настройки): GTX 1060 6 ГБ – 40 fps/36 fps, GTX 1060 3 ГБ – 32 fps/29 fps
- Kingdom Come: Deliverance II (низкие настройки): GTX 1060 6 ГБ – 52 fps/42 fps, GTX 1060 3 ГБ – 43 fps/35 fps
- The Last of Us Part II Remastered (средние настройки): GTX 1060 6 ГБ – 29 fps/25 fps, GTX 1060 3 ГБ – 20 fps/17 fps
- The Last of Us Part II Remastered (очень низкие настройки): GTX 1060 6 ГБ – 34 fps/29 fps, GTX 1060 3 ГБ – 24 fps/20 fps
- Resident Evil Requiem (самые низкие настройки): GTX 1060 6 ГБ – 41 fps/25 fps, GTX 1060 3 ГБ – 24 fps/17 fps
- Crimson Desert (минимальные настройки, FSR Quality): GTX 1060 6 ГБ – 29 fps/22 fps, GTX 1060 3 ГБ – 11 fps/8 fps
- Death Stranding 2: On the Beach (средние настройки): GTX 1060 6 ГБ – 29 fps/26 fps, GTX 1060 3 ГБ – 20 fps/17 fps
- Death Stranding 2: On the Beach (низкие настройки, FSR Quality): GTX 1060 6 ГБ – 42 fps/37 fps, GTX 1060 3 ГБ – 33 fps/28 fps
- Forza Horizon 6 (низкие настройки): GTX 1060 6 ГБ – 63 fps/54 fps, GTX 1060 3 ГБ – 40 fps/33 fps
- 007 First Light (очень низкие настройки, FSR Quality): GTX 1060 6 ГБ – 41 fps/28 fps, GTX 1060 3 ГБ – 36 fps/25 fps
- Assassin's Creed Black Flag Resynced (средние настройки): GTX 1060 6 ГБ – 25 fps/19 fps, GTX 1060 3 ГБ – 18 fps/13 fps
- Assassin's Creed Black Flag Resynced (низкие настройки, FSR Quality): GTX 1060 6 ГБ – 37 fps/25 fps, GTX 1060 3 ГБ – 25 fps/16 fps
В целом, GTX 1060 6 ГБ в паре с Ryzen 5 5500X3D до сих пор способна обеспечить приемлемые показатели частоты кадров даже в современных играх, заметно обгоняя GTX 1060 3 ГБ в большинстве случаев, тогда как 3-ГБ версии явно не хватает видеопамяти, что зачастую вынуждает снижать качество текстур и графической составляющей, хотя и это не всегда помогает, в результате чего наблюдаются заметные просадки fps.