Увеличение ценников коснётся как предстоящих, так и текущих моделей.

Неблагоприятная ситуация на рынке памяти негативным образом сказалась на целом ряде производителей мобильных устройств, и компания Google вскоре также войдёт в их список, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena/OnLeaks/MyMobiles

Как сообщил вице-президент Google по устройствам и сервисам Шакил Баркат (Shakil Barkat), на протяжении достаточно длительного времени компания старалась уберечь своих клиентов от повышения цен, но теперь у неё нет иного выбора, как скорректировать ценники своей продукции в связи с негативными изменениями экономической ситуации.

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Это означает, что стоимость ряда мобильных устройств Google в ближайшее время повысится, причём это коснётся как будущих моделей серии Pixel 11, так и существующих. Представитель компании сообщил, что изменение ценников будет вводиться динамически, следуя конкретным условиям поставок, при этом отметив, что Google будет стараться смягчить удар, предлагая для своих клиентов разнообразные акции.

К сожалению, точные цифры пока не раскрываются, но в предыдущих утечках указывалось, что Pixel 11 Pro XL и Pixel 11 Pro Fold подорожают на 100 долларов США, а Pixel 11 Pro может получить всего 12 ГБ оперативной памяти, тогда как модель предшествующего поколения, Pixel 10 Pro, имеет 16 ГБ ОЗУ.