Процессор не выглядит сильной стороной новинки.

Чуть ранее Nvidia презентовала своё новое семейство чипов RTX Spark, которые сочетают в себе до 20 ядер CPU (10 производительных на базе ARM Cortex-X925 и 10 эффективных на основе ARM Cortex-A725) и GPU Blackwell, насчитывающий 6144 ядра CUDA, а также до 128 ГБ унифицированной памяти LPDDR5X.

Источник фото: OC3D

Чипы Nvidia RTX Spark, предназначенные для потребительских устройств, станут основой для мобильных устройств от ряда производителей, одно из которых было протестировано участником форума TechPowerUp под ником Fouquin, пишет издание Wccftech.

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Пользователь протестировал ноутбук Surface Laptop Ultra с RTX Spark в Cinebench 2026, где в одноядерном режиме новинка набрала 540 баллов, поравнявшись с чипом M3 Max, а в многоядерном получила 5771 очко, заметно уступив M4 Max — процессор от Apple был быстрее на 35,6 %. Энтузиаст сообщает, что ему удалось активировать режим высокой производительности, повысив энергопотребление чипа до 50 Вт.

Отмечается, что CPU не является сильной стороной RTX Spark, а основной упор сделан на производительный GPU, который совместно с унифицированной памятью будет способен обеспечивать высокий fps в играх.