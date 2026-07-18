Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Nvidia RTX Spark заметно уступил Apple M4 Max в Cinebench 2026 несмотря на 20-ядерный CPU
Процессор не выглядит сильной стороной новинки.
реклама

Чуть ранее Nvidia презентовала своё новое семейство чипов RTX Spark, которые сочетают в себе до 20 ядер CPU (10 производительных на базе ARM Cortex-X925 и 10 эффективных на основе ARM Cortex-A725) и GPU Blackwell, насчитывающий 6144 ядра CUDA, а также до 128 ГБ унифицированной памяти LPDDR5X.

Источник фото: OC3D

Чипы Nvidia RTX Spark, предназначенные для потребительских устройств, станут основой для мобильных устройств от ряда производителей, одно из которых было протестировано участником форума TechPowerUp под ником Fouquin, пишет издание Wccftech.

реклама

Пользователь протестировал ноутбук Surface Laptop Ultra с RTX Spark в Cinebench 2026, где в одноядерном режиме новинка набрала 540 баллов, поравнявшись с чипом M3 Max, а в многоядерном получила 5771 очко, заметно уступив M4 Max — процессор от Apple был быстрее на 35,6 %. Энтузиаст сообщает, что ему удалось активировать режим высокой производительности, повысив энергопотребление чипа до 50 Вт.

Отмечается, что CPU не является сильной стороной RTX Spark, а основной упор сделан на производительный GPU, который совместно с унифицированной памятью будет способен обеспечивать высокий fps в играх.

#nvidia rtx spark
Источник: wccftech.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Суперземля 55 Cancri e с атмосферой богатой водородом и угарным газом плавит свои же горные породы
Под Атлантикой обнаружили воду температурой 300 °C питающую одну из самых странных экосистем Земли
«Майкл» стал самым кассовым иностранным фильмом в России с 2022 года
Pink Floyd и We Are Rewind выпустили кассетный плеер с ремастером The Dark Side of the Moon
АвтоВАЗ раскрыл сроки серийного производства и детали обновления Lada Niva Legend
КАМАЗ и «Рустрак» представили специализированный контейнеровоз грузоподъёмностью 20 тонн
Caviar анонсировала золотые смартфоны с портретами Месси и Роналду
В Китае состоялся первый в мире турнир по фристайл-боям полноразмерных человекоподобных роботов
Импортозамещённый вертолёт Ми-171А3 получил разрешение на полёты при температурах до –50°C
Бывший инженер Sega разработал реагирующий на удары по корпусу эмулятор ЭЛТ-телевизора
Создатель God of War раскритиковал современные AAA-игры за перекос в сторону сюжета
Шеф Пентагона поддержал пилотов после прохода группы Blue Angels над пляжем на малой высоте
OnePlus обещает обновлять ПО и перевести свои устройства на ColorOS с выпуском Android 17
Pulsar представила игровую мышь со встроенным 40-мм вентилятором Noctua весом 73 грамма
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50 SUPER поступили к одному из производителей
Робот-мойщик HUTT DDC55PRO с запатентованными технологиями способен очищать окна от края до края
В Tom's Hardware сравнили Ryzen 7 7700X3D с конкурентами от Intel и AMD в играх и приложениях
Xiaomi готовит выпуск смартфона Poco X8 с аккумулятором на 9000 мАч
Bloomberg: Некоторые российские бизнесмены вывели за рубеж десятки миллиардов долларов
Boeing поставил заказчикам 314 пассажирских самолётов за первое полугодие – максимум с 2018 года

Популярные статьи

12 лучших стратегических игр на ПК, вышедших за последние три года
«Одиссея» Нолана, как современный взгляд на легендарное произведение (обзор фильма)
Как культовые российские «кукурузники» Ан-2 проходят модернизацию
#NoDiscNoBuy – PlayStation Store против Steam и GOG: почему ПК становится выгоднее консолей
Обзор игровой клавиатуры MSI Vigor GK30
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter