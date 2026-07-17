Тестовый ПК оснастили процессором Intel Core i7-14700F и видеокартой GeForce RTX 5080.

Несколько дней назад вышла приключенческая экшен-игра Assassin’s Creed Black Flag Resynced, являющаяся ремейком Assassin’s Creed IV: Black Flag, дебютировавшей в 2013 году, и эксперт YouTube-канала MxBenchmarkPC решил сравнить, как сильно улучшилась графическая составляющая за прошедшие 13 лет. Тесты проводились на ПК, оснащённом процессором Intel Core i7-14700F и видеокартой GeForce RTX 5080.

Источник фото: MxBenchmarkPC/YouTube

Источник фото: MxBenchmarkPC/YouTube

Сравнение Assassin’s Creed Black Flag Resynced и Assassin’s Creed IV: Black Flag наглядно демонстрирует улучшение качества картинки в целом ряде игровых сцен — ремейк отличается от оригинала большим количество деталей, качественными текстурами, более естественными отражениями и тенями. Впрочем, в ряде сцен игра 2013 года также выглядит вполне неплохо.

Источник фото: MxBenchmarkPC/YouTube

Источник фото: MxBenchmarkPC/YouTube

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Конечно, улучшение качества графики негативно повлияло на частоту кадров — при использовании настроек Ultra High в разрешении 4K с DLSS 4.5 Quality на ПК с указанными ранее характеристиками fps в оригинальной игре в 1,7-2,3 раза выше по сравнению с Assassin’s Creed Black Flag Resynced.