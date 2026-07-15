Выход кинокартины снова задерживается.

Премьера фильма «Бэтмен: Часть 2» вновь отложена, о чём сообщает издание Kotaku со ссылкой на материал Deadline. Ранее сообщалось, что продолжение «Бэтмена» в Робертом Паттинсоном в главной роли появится на экранах кинотеатров в 2025 году, чуть позже дебют перенесли на 2026 год, после чего запуск был отложен на текущий год, а свежие данные указывают на то, что фильм выйдет не ранее 2028 года.

Источник фото: Cinemablend/Warner Bros.

Сообщается, что кинокомпания Warner Bros. внесла коррективы в график выхода ряда своих фильмов, в результате чего дебют научно-фантастического фильма Джей Джей Абрамса «Великое запределье», главные роли в котором исполнят Глен Пауэлл и Дженна Ортега, был перенесён с ноября на 1 октября 2027 года, тогда как кинокартина «Бэтмен: Часть 2» стартует в мировом прокате лишь 18 февраля 2028 года.

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Более поздняя дата премьеры даст больше времени режиссёру киноленты Мэтту Ривзу для постпродакшена, что может позволить убрать возможные недочёты и не разочаровать зрителей. Кроме того, новая дата дебюта фильма приходится на четырёхдневные выходные в США, приуроченные ко Дню Президентов, благодаря чему можно ожидать более высоких кассовых сборов.