Сборку снабдили 16 ГБ ОЗУ DDR3.

Геймеры продолжают выбирать сборки прошлых поколений в качестве временного решения, чтобы переждать неблагоприятную ситуацию на компьютерном рынке — в частности, энтузиаст YouTube-канала Mike21Daisu решил собрать и протестировать ПК, оснащённый 4-ядерным 8-поточным процессором Intel Core i7-4771, дебютировавшим в 2013 году, видеокартой GeForce GTX 1660 6 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти DDR3-1600.

Источник фото: Newegg

В разрешении 1080p сборка с указанными характеристиками продемонстрировала следующие результаты средней частоты кадров/1% low:

Counter-Strike 2 (низкие настройки) – 120 fps/63 fps

Grand Theft Auto V Enhanced (очень высокие настройки) – 81 fps/58 fps

God of War Ragnarök (низкие настройки, TAA) – 70 fps/50 fps

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (самые низкие настройки) – 83 fps/56 fps

Hogwarts Legacy (низкие настройки, TAA) – 58 fps/32 fps

Pragmata (самые низкие настройки, TAA) – 60 fps/42 fps

Forza Horizon 6 (низкие настройки) – 70 fps/44 fps

Warhammer 40000: Space Marine 2 (самые низкие настройки) – 40 fps/31 fps

реклама

Как показывают тесты, Core i7-4771 в паре с GTX 1660 обеспечивает неплохие показатели частоты кадров во всех играх, выбранных энтузиастом, но для этого пришлось заметно снижать настройки графики в подавляющем большинстве случаев.