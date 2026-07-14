В настоящее время производитель исследует проблему.

Флагманские модели серии Galaxy S26 не лишены недостатков, одним из которых является внезапное появление красноватого пятна по центру экрана, с чем столкнулся ряд обладателей топового смартфона Galaxy S26 Ultra, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Сообщается, что некоторые владельцы Galaxy S26 Ultra пожаловались на неполадку, которая наблюдается только спустя два-три месяца после начала использования смартфона — в центральной части дисплея мобильного устройства возникает красноватое пятно, отличающееся от обычных цветовых вариаций, присущих AMOLED-экранам.

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В настоящее время Samsung исследует данную проблему, но не называет её точных причин. Некоторые пользователи предполагают, что неполадка может быть вызвана функцией Privacy Display, которая защищает конфиденциальную информацию на экране от посторонних глаз.