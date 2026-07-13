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RTX 5090 внезапно задымилась после пяти минут игры в Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Также пользователь услышал громкий хлопок.
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Случаи выхода из строя видеокарт серии GeForce RTX 50 в связи с расплавлением коннектора питания достаточно распространены, но в свежей истории от участника платформы Reddit под ником _CurrentlyPooping_ видеокарта RTX 5090 повела себя несколько иначе.

Как пишет издание VideoCardz, обладатель видеокарты ZOTAC GeForce RTX 5090 SOLID решил поиграть в недавно вышедший экшен Assassin’s Creed Black Flag Resynced, но спустя всего пять минут услышал громкий хлопок и треск, после чего из корпуса ПК повалил густой дым.

Источник фото: VideoCardz/_CurrentlyPooping_/Reddit

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Изучив характер неисправности, пользователь выяснил, что нештатная ситуация возникла не из-за перегрева кабеля питания видеокарты, а в результате видимых повреждений возле разъёма PCIe на материнской плате. По словам пострадавшего, в системе были установлены свежие драйверы, а видеокарта без проблем проработала в ПК в течение года.

Источник фото: VideoCardz/_CurrentlyPooping_/Reddit

Точная причина повреждения слота PCIe пока неизвестна, хотя ряд участников платформы Reddit предполагает, что неполадка могла произойти из-за неисправности компонентов питания, изгиба или трещины печатной платы, вызванной весом видеоадаптера, так как используемый кронштейн от провисания фиксировал только заднюю часть RTX 5090.

Источник фото: VideoCardz/_CurrentlyPooping_/Reddit

Пользователь планирует отправить по гарантии не только видеокарту, но и материнскую плату, у которой ранее также наблюдались проблемы с портами USB, чтобы специалисты точно выяснили причину неполадки.

#geforce rtx 5090
Источник: videocardz.com
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