Случаи выхода из строя видеокарт серии GeForce RTX 50 в связи с расплавлением коннектора питания достаточно распространены, но в свежей истории от участника платформы Reddit под ником _CurrentlyPooping_ видеокарта RTX 5090 повела себя несколько иначе.
Как пишет издание VideoCardz, обладатель видеокарты ZOTAC GeForce RTX 5090 SOLID решил поиграть в недавно вышедший экшен Assassin’s Creed Black Flag Resynced, но спустя всего пять минут услышал громкий хлопок и треск, после чего из корпуса ПК повалил густой дым.
Изучив характер неисправности, пользователь выяснил, что нештатная ситуация возникла не из-за перегрева кабеля питания видеокарты, а в результате видимых повреждений возле разъёма PCIe на материнской плате. По словам пострадавшего, в системе были установлены свежие драйверы, а видеокарта без проблем проработала в ПК в течение года.
Точная причина повреждения слота PCIe пока неизвестна, хотя ряд участников платформы Reddit предполагает, что неполадка могла произойти из-за неисправности компонентов питания, изгиба или трещины печатной платы, вызванной весом видеоадаптера, так как используемый кронштейн от провисания фиксировал только заднюю часть RTX 5090.
Пользователь планирует отправить по гарантии не только видеокарту, но и материнскую плату, у которой ранее также наблюдались проблемы с портами USB, чтобы специалисты точно выяснили причину неполадки.