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Asus анонсировала трёхрежимный монитор ROG Godlike 27 Plus с разрешением до 4K и частотой до 488 Гц
Новинка получила 27-дюймовую панель Fast IPS.
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Компания Asus презентовала свой новый игровой 27-дюймовый монитор с поддержкой трёх режимов частоты/разрешения, что может заинтересовать любителей игр различных жанров, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Asus

Новинка снабжается панелью Fast IPS с максимальным разрешением 4K и частотой обновления 240 Гц, которую можно повысить до 400 Гц при понижении разрешения до QHD (2560x1440 точек) и 488 Гц в Full HD (1920x1080 точек). Как отмечает производитель, устройство обеспечивает чёткую картинку в движении на всех трёх уровнях благодаря технологии интеллектуального улучшения пикселей.

Источник фото: NotebookCheck/Asus

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Для подключения новинка имеет разъёмы DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 и USB Type-C. С целью улучшения игрового процесса модель поддерживает ряд функций с использованием ИИ. В настоящее время данные о дате запуска и стоимости игрового монитора Asus ROG Godlike 27 Plus ещё не раскрыты.

#asus #rog godlike 27 plus
Источник: notebookcheck.net
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