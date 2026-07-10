Новинка оснащена 13-Мп камерой.

Производитель HMD презентовал свой новый бюджетный смартфон HMD Arc 2, который пришёл на смену модели HMD Arc, выпущенной в 2024 году, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: GSMArena

Новинка оснащается 6,52-дюймовой панелью IPS LCD с разрешением HD+ и частотой обновления 60 Гц, чипсетом Unisoc T603, 4 ГБ оперативной и 64/128ГБ постоянной памяти. На задней панели смартфона располагается 13-Мп основная камера, а на фронтальной стороне размещена 5-Мп камера для селфи и видеозвонков.

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Автономную работу устройства обеспечивает аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой 10-Вт проводной зарядки. Восполнить заряд батареи можно через разъём USB Type-C. Новинка снабжена 3,5-мм аудиоразъёмом и слотом для карты памяти microSD. Смартфон поставляется с предустановленной Android 14 Go Edition. На выбор покупателю предлагаются версии в золотисто-бежевом и тёмно-синем цветовых оформлениях.

Источник фото: GSMArena

Стоимость HMD Arc 2 в магазинах Таиланда начинается от 2290 бат (70 долларов США) за базовую модификацию 4+64 ГБ, тогда как вариант 4+128 ГБ оценён в 2990 бат (90 долларов). Информации о доступности новинки в других странах в настоящее время не предоставляется.