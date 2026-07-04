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Смартфоны на SoC MediaTek заняли весь топ-10 моделей среднего класса от AnTuTu за июнь 2026 года
Ни один смартфон на SoC от Qualcomm в топ-10 не попал.
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В свежем рейтинге производительности смартфонов среднего класса, опубликованном представителями бенчмарка AnTuTu на платформе Weibo, модели на базе чипсетов производства MediaTek не оставили шансов устройствам, оснащённым SoC от Qualcomm, заняв все места в топ-10.

Источник фото: MediaTek

На первом месте рейтинга за июнь 2026 года оказался iQOO Z11 на Dimensity 8500, набравший 2 308 635 баллов, вторую строчку занял Honor 600 Pro, оснащённый SoC Dimensity 8550 Elite и получивший 2 173 366 очков, а замыкает тройку лидеров Honor WIN Turbo на базе Dimensity 8500 Elite, результат которого составил 2 168 740 баллов.

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Модели Oppo Reno16 с Dimensity 8500 Super и Reno15 Pro на Dimensity 8400-Max расположились на четвёртой и пятой позициях, имея в своём активе 2 137 215 и 2 132 998 очков соответственно, шестое место с показателем 2 122 696 баллов занял Xiaomi 17T, снабжённый чипом Dimensity 8500-Ultra, а седьмое — Oppo Reno15 на основе Dimensity 8400-Max, набравший 2 080 825 очков.

Смартфон Redmi Turbo 5 на Dimensity 8500-Ultra разместился на восьмой позиции, имея 2 047 538 очков, на девятом месте оказался Oppo K13 Turbo 5G, оснащённый чипом Dimensity 8450 и завоевавший 2 007 978 баллов, а на десятой строчке с показателем 2 002 451 очко расположился Realme Neo7 SE с Dimensity 8400-Max.

Источник фото: Weibo/AnTuTu

Необходимо помнить, что не все смартфоны могут попасть в рейтинг бенчмарка AnTuTu, так как для этого необходимо пройти тысячу действительных тестов за месяц.

#mediatek #antutu
Источник: weibo.com
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