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Redmi 17 5G с батареей на 7500 мАч и 45-Вт зарядкой прошёл сертификацию
Новинка получит до 8 ГБ ОЗУ и накопитель объёмом до 256 ГБ.
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Бренд Redmi готовится к глобальному запуску своего смартфона Redmi 17 5G, который совсем недавно появился на двух сертификационных платформах, раскрыв ряд своих характеристик, пишет издание Xpertpick.

Redmi 15 5G. Источник фото: Xpertpick

В базе данных малазийского органа сертификации SIRIM смартфон Redmi 17 5G фигурирует с модельным номером 26062RN92G, тогда как другая информация пока не раскрывается. Таиландская сертификационная платформа NCC предоставляет больше данных о предстоящей новинке — в частности, на сайте указано, что модель будет предлагаться в четырёх версиях оперативной/постоянной памяти, включая 4 ГБ/64 ГБ, 4 ГБ/128 ГБ, 4 ГБ/256 ГБ и 8 ГБ/256 ГБ.

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Также в базе данных подтверждается, что смартфон получит батарею и зарядное устройство с модельными номерами BM7H и MDY-17-EN соответственно, что при сопоставлении с сертификационными данными TÜV даёт следующую информацию — новинка может получить аккумулятор ёмкостью 7500 мА·ч с поддержкой быстрой 45-Вт зарядки. Это станет заметным улучшением по сравнению с моделью предшествующего поколения, Redmi 15 5G, имеющей батарею на 7000 мА·ч с 33-Вт зарядкой.

Кроме того, Redmi 17 5G должен получить поддержку стандартов 5G, 4G LTE, VoLTE, двухдиапазонного Wi-Fi (2,4 ГГц и 5 ГГц), Bluetooth и NFC, а также разъём USB Type-C и защиту от пыли и влаги с рейтингом IP64. Дебют новинки на глобальном рынке ожидается в ближайшем будущем.

#redmi 17 5g
Источник: xpertpick.com
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