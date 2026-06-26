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Samsung Galaxy A27 5G на Snapdragon 6 Gen 3 с 6,7-дюймовым экраном и тройной камерой оценён от $350
Новинка оснащается батареей на 5000 мАч.
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Южнокорейский производитель Samsung презентовал свой новый смартфон среднего класса Galaxy A27 5G, который пришёл на смену модели Galaxy A26 5G, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Смартфон Samsung Galaxy A27 5G основан на восьмиядерном чипсете Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 с графическим процессором Adreno 710, снабжён 6,7-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением 1080x2340 точек, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1400 нит. Новинка имеет 6/8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти.

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На задней панели смартфона расположена тройная камера, включающая в себя 50-Мп основной модуль с оптической стабилизацией изображения и диафрагмой f/1.8, 8-Мп сверхширокоугольный объектив (f/2.2) и 2-Мп макромодуль с диафрагмой f/2.4, а на фронтальной стороне в круглом вырезе дисплея Infinity-O размещается 12-Мп селфи-камера (f/2.2).

Автономную работу устройства обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой 25-Вт зарядки. Новинка снабжена слотом для карты microSD объёмом до 2 ТБ, боковым сканером отпечатков пальцев, стереодинамиками, поддерживает две сим-карты, 5G, Bluetooth 5.3, NFC, имеет защиту от пыли и влаги с рейтингом IP64. Размеры смартфона составляют 162,4x78,2x7,8 мм при весе 200 г.

Новинка поставляется с предустановленной One UI 8.5 на основе Android 16, а также Samsung Knox и Knox Vault для аппаратной защиты конфиденциальных данных. Производитель обещает выпускать обновления ОС и апдейты безопасности в течение последующих шести лет.

Источник фото: Gizmochina

Стоимость смартфона Samsung Galaxy A27 5G стартует с отметки 350 долларов/349 евро. Модель будет предлагаться в чёрном, светло-зеленом, синем и светло-розовом цветовых оформлениях. В продажу новинка поступит 3 июля текущего года.

#samsung galaxy a27 5g
Источник: gizmochina.com
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