Новинка оснащается батареей на 5000 мАч.

Южнокорейский производитель Samsung презентовал свой новый смартфон среднего класса Galaxy A27 5G, который пришёл на смену модели Galaxy A26 5G, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Смартфон Samsung Galaxy A27 5G основан на восьмиядерном чипсете Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 с графическим процессором Adreno 710, снабжён 6,7-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением 1080x2340 точек, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1400 нит. Новинка имеет 6/8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти.

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На задней панели смартфона расположена тройная камера, включающая в себя 50-Мп основной модуль с оптической стабилизацией изображения и диафрагмой f/1.8, 8-Мп сверхширокоугольный объектив (f/2.2) и 2-Мп макромодуль с диафрагмой f/2.4, а на фронтальной стороне в круглом вырезе дисплея Infinity-O размещается 12-Мп селфи-камера (f/2.2).

Автономную работу устройства обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой 25-Вт зарядки. Новинка снабжена слотом для карты microSD объёмом до 2 ТБ, боковым сканером отпечатков пальцев, стереодинамиками, поддерживает две сим-карты, 5G, Bluetooth 5.3, NFC, имеет защиту от пыли и влаги с рейтингом IP64. Размеры смартфона составляют 162,4x78,2x7,8 мм при весе 200 г.

Новинка поставляется с предустановленной One UI 8.5 на основе Android 16, а также Samsung Knox и Knox Vault для аппаратной защиты конфиденциальных данных. Производитель обещает выпускать обновления ОС и апдейты безопасности в течение последующих шести лет.

Источник фото: Gizmochina

Стоимость смартфона Samsung Galaxy A27 5G стартует с отметки 350 долларов/349 евро. Модель будет предлагаться в чёрном, светло-зеленом, синем и светло-розовом цветовых оформлениях. В продажу новинка поступит 3 июля текущего года.