Новинка получила 13-Мп основную камеру.

Бренд Redmi презентовал в Китае свой новый смартфон Redmi 17C, оснащённый большим дисплеем и отличающийся демократичной ценой. Как сообщает издание Gadgets 360, новинка, пришедшая на смену Redmi 15C, основана на восьмиядерном чипсете MediaTek Helio G81 Ultra с графическим процессором ARM Mali-G52 MC2, имеет 4 ГБ оперативной и до 128 ГБ постоянной памяти.

Источник фото: Gadgets 360/Redmi

Смартфон снабжается 6,88-дюймовым экраном с разрешением HD+ (720x1640 точек), частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 600 нит и частотой дискретизации касания до 240 Гц. Основная камера новинки на задней панели имеет 13-Мп сенсор, а селфи-камера на фронтальной стороне — 5-Мп.

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Питает устройство аккумуляторная батарея ёмкостью 5160 мА·ч с поддержкой быстрой проводной 18-Вт зарядки. Новинка оснащается боковым сканером отпечатков пальцев, 3,5-мм разъёмом для аудио, поддерживает две СИМ-карты и стандарты беспроводной связи 4G VoLTE, Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 5. Размеры смартфона составляют 171,88x77,8x8,22 мм при весе 206 г.

Источник фото: Gadgets 360/Redmi

Новинка поставляется с предустановленной HyperOS 3 на базе Android 16. Модель выпускается в чёрном, голубом и красном цветовых оформлениях. Стоимость Redmi 17C в китайской рознице стартует от 799 юаней (120 долларов США) за модификацию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, тогда как вариант 4 ГБ+128 ГБ предлагается за 899 юаней (135 долларов США).