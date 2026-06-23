Некоторые предложения имеют более низкую стоимость.

Совсем недавно Valve объявила о запуске своей новой игровой приставки Steam Machine, которая уже была протестирована экспертами, раскрывшими её производительность по сравнению со стандартными ПК. Новинка снабжена 6-ядерным 12-поточным CPU с архитектурой Zen 4, частотой до 4,8 ГГц и TDP 30 Вт, GPU с 28 вычислительными блоками RDNA 3, 8 ГБ VRAM GDDR6 и TDP 110 Вт, а также 16 ГБ ОЗУ DDR5. Стоимость устройства с накопителем ёмкостью 512 ГБ стартует от 1049 долларов, тогда как за версию с 2-ТБ хранилищем просят от 1349 долларов.

Источник фото: NotebookCheck/Valve

Учитывая характеристики и производительность новинки, эксперты решили подобрать альтернативные сборки, которые в ряде случаев могут предложить больше fps по более низкой цене.

Источник фото: Wccftech/Valve

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В частности, издание Wccftech считает, что альтернативой для Steam Machine может стать ПК, оснащённый процессором AMD Ryzen 5 5500, видеокартой Arc B570, 32 ГБ ОЗУ DDR4-3200 и SSD-накопителем на 1 ТБ. Общая стоимость такой сборки с дополнительными компонентами составляет чуть более 800 долларов США, а при желании можно снизить ценник, ограничившись ОЗУ на 16 ГБ.

Источник фото: Wccftech

Более перспективная конфигурация, подобранная экспертами Wccftech, включает в себя процессор Ryzen 5 7500F, видеокарту Radeon RX 9060 XT, 16 ГБ оперативной памяти DDR5-6000 и твердотельный накопитель объёмом 1 ТБ. Такой ПК за 1075 долларов должен обеспечить более высокие показатели fps по сравнению со Steam Machine.

Источник фото: Wccftech

Специалисты Gamers Nexus посчитали, что аналогом для Steam Machine может стать сборка на Ryzen 5 7400F с видеокартой Radeon RX 7600, 16 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и SSD-накопителем ёмкостью 512 ГБ. Стоимость такого ПК с дополнительными комплектующими составляет 979 долларов.

Источник фото: Gamers Nexus/YouTube

Отмечается, что в условиях неблагоприятной ситуации на компьютерном рынке стоимость компонентов для ПК постоянно растёт, и эта тенденция, как считается, сохранится ещё как минимум несколько месяцев, поэтому в ближайшем будущем ценники представленных сборок могут увеличиться.