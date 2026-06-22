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Эксперты сравнили fps и качество между FSR 4.1.1 и предыдущими версиями на видеокартах RX 7000
Тесты проводились на Radeon RX 7800 XT и RX 7900 XTX.
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Несколько часов назад новая версия технологии масштабирования AMD FSR 4.1.1 стала доступна для владельцев видеокарт серии Radeon RX 7000, и некоторые эксперты уже успели протестировать её в ряде игр, сравнив с предыдущими версиями.

Источник фото: AMD

В частности, в свежем видеоролике YouTube-канала NJ Tech сравнивались FSR 4.1.1 и FSR 3.1.5 на видеокарте Radeon RX 7800 XT — тесты в Death Stranding 2: On the Beach, Cyberpunk 2077, Gothic 1 Remake, The Last of Us Part II, Alan Wake 2 и Black Myth: Wukong показали, что более старая версия обеспечивает больший fps (до 10-11 %), но в ряде случаев проигрывает в качестве картинки.

FSR 3.1.5. Источник фото: NJ Tech/YouTube

FSR 4.1.1. Источник фото: NJ Tech/YouTube

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Эксперт YouTube-канала Ancient Gameplays сравнил FSR 4.1.1 с FSR 4.0.2c на RX 7900 XTX, отметив, что новая версия обеспечивает более качественное изображение, хотя может чрезмерно повышать резкость в ряде игровых сцен. При этом в некоторых играх технология FSR 4.1.1 позволила заметно увеличить fps (в частности, в Cronos: The New Dawn прирост достиг 17 %), тогда как в других разница была минимальна.

Источник фото: Ancient Gameplays/YouTube

Источник фото: Ancient Gameplays/YouTube

Ранее компания AMD подтвердила, что выпускает FSR 4.1 для видеокарт Radeon RX 7000, тогда как обладателям моделей Radeon RX 6000 придётся подождать до следующего года.


#fsr 4.1.1
Источник: youtube.com
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