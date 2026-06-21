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Энтузиаст сравнил fps на RTX 5080 с включённой и отключённой технологией ReBAR в современных играх
Тестовую сборку снабдили процессором Core i7-14700F.
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Технология Resizable BAR (ReBAR), представленная несколько лет назад, позволяет процессору получить доступ ко всему объёму VRAM видеокарты, что может повысить производительность в играх — энтузиаст YouTube-канала MxBenchmarkPC решил проверить возможности данной технологии в современных играх.

Источник фото: TechPowerUp

Для тестов он использовал сборку, снабжённую процессором Intel Core i7-14700F и видеокартой GeForce RTX 5080, которая в разрешении 4K продемонстрировала следующие показатели частоты кадров:

  • Cyberpunk 2077 (высокие настройки, трассировка пути вкл., низкая плотность толпы, DLSS Performance): ReBAR выкл. – 60 fps, ReBAR вкл. – 62 fps
  • Forza Horizon 6 (пресет Extreme+RT, DLSS Balanced): ReBAR выкл. – 56 fps, ReBAR вкл. – 79 fps
  • Crimson Desert (настройки Cinematic, DLSS Performance): ReBAR выкл. – 60 fps, ReBAR вкл. – 64 fps
  • Resident Evil Requiem (нормальное качество текстур, трассировка пути и пряди волос вкл., DLSS Performance): ReBAR выкл. – 56 fps, ReBAR вкл. – 56 fps
  • 007 First Light (настройки Ultra, DLSS Quality): ReBAR выкл. – 67 fps, ReBAR вкл. – 68 fps
  • Death Stranding 2: On the Beach (очень высокие настройки графики и RT, DLSS Quality): ReBAR выкл. – 83 fps, ReBAR вкл. – 85 fps
  • Doom: The Dark Ages (пресет Ultra Nightmare, DLSS Balanced): ReBAR выкл. – 86 fps, ReBAR вкл. – 93 fps
  • Alan Wake (максимальные настройки, высокое качество RT, DLSS Performance): ReBAR выкл. – 70 fps, ReBAR вкл. – 71 fps
  • Black Myth: Wukong (очень высокие настройки, DLSS 57%): ReBAR выкл. – 74 fps, ReBAR вкл. – 75 fps
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Результаты тестов показывают, что технология Resizable BAR (ReBAR) позволяет заметно повысить частоту кадров в ряде игр, включая Forza Horizon 6 (на 41 %), Doom: The Dark Ages (на 8 %) и Crimson Desert (на 7 %), тогда как в остальных случаях разница минимальна (около 1-3 %).

#geforce rtx 5080
Источник: youtube.com
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