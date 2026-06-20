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Эксперт модифицировал устройство для изготовления льда и охладил RTX 3060 более чем на 40°C
Он успешно протестировал систему в Cyberpunk 2077.
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Эксперт YouTube-канала TrashBench продолжает использовать различные устройства для охлаждения видеокарт — как сообщает издание VideoCardz, в своём свежем видеоролике он показал процесс модификации льдогенератора, который обычно применяется для изготовления пищевого льда, но на этот раз был использован для того, чтобы отвести излишки тепла от GPU.

Источник фото: VideoCardz/TrashBench/YouTube

Идея специалиста заключалась в том, чтобы не просто охладить видеокарту GeForce RTX 3060 при помощи льда, производимого устройством, а использовать льдогенератор непосредственно в процессе охлаждения. Сначала он применил прибор в штатном режиме, снизив температуру до 31/42 °C (GPU/Hotspot).

Источник фото: VideoCardz/TrashBench/YouTube

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После этого он модифицировал устройство, чтобы компрессор мог работать непрерывно, а испаритель находился в контакте с водой. Благодаря этому температурные показатели снизились до 23/34 °C (GPU/Hotspot). Для сравнения: с обычным воздушным кулером температура составляла 60/75 °C, а с использованием СЖО — 44/55 °C.

Источник фото: VideoCardz/TrashBench/YouTube

Источник фото: VideoCardz/TrashBench/YouTube

Как отметил эксперт, он столкнулся с рядом проблем, включая возникновение конденсата вокруг оборудования из-за того, что температура воды упала ниже температурного показателя окружающей среды, что даже потребовало остановки теста и устранения недочёта.

В целом, идея была успешно реализована, что позволило снизить температуру RTX 3060 более чем на 40 °C (по сравнению со стандартным кулером) и успешно протестировать систему в Cyberpunk 2077.

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#geforce rtx 3060
Источник: videocardz.com
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