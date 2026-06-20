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Microsoft сообщила о предстоящем запуске Windows 11 26H2 и раскрыла ряд подробностей
Релиз ожидается осенью текущего года.
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Компания Microsoft подтвердила подготовку к запуску своей новейшей версии Windows 11 26H2, которая, впрочем, уже тестируется участниками программы Windows Insider. Как сообщает издание Windows Latest, компания сообщила, что следующее ежегодное обновление для Windows 11 будет выпущено в ближайшем будущем, поэтому пользователям и администраторам следует готовиться к этому событию.

Источник фото: Deskmodder

В компании сообщили, что Windows 11 26H2, как и предыдущая версия, 25H2, представляет собой пакет активации (eKB) небольшого размера, поэтому процесс обновления должен пройти быстро и без сложностей, отметив, что ОС Windows 11 26H1, выпущенная ранее для ряда устройств, имеет другое ядро, поэтому обновиться до версии 26H2 не сможет.

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Интересно, что Microsoft применяет данный подход уже несколько лет, начиная с версии 24H2 — ранее пакет обновления имел приличный размер и приносил целый ряд улучшений, тогда как пакет обновления (eKB), используемый уже несколько лет, лишь активирует функции, которые уже присутствуют в ОС и добавляются при помощи ежемесячных апдейтов. В компании заявили, что это сделано с целью большего удобства для клиентов.

Системные требования для Windows 11 26H2, судя по всему, остаются без изменений — 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти и 64-битный двухъядерный процессор с частотой 1 ГГц или выше. Ожидается, что релиз новой версии ОС состоится осенью текущего года — в конце сентября или октябре.

Для редакций Home, Pro, Pro EDU и Pro for Workstations поддержка Windows 11 26H2 продлится до октября 2028 года, а для корпоративных версий Enterprise, Education или IoT Enterprise — до октября 2029 года.

#windows 11 26h2
Источник: windowslatest.com
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