Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Эксперт сравнил Ryzen 5 5500X3D и 5600X с Ryzen 5 7500X3D, 7600X и Core Ultra 5 250K Plus в ряде игр
Процессоры тестировались совместно с видеокартой Radeon RX 7900 XTX.
реклама

В условиях кризиса на рынке памяти и заметного роста стоимости целого ряда компьютерных компонентов далеко не все геймеры имеют возможность приобрести современный ПК, поэтому им приходится довольствоваться сборками прошлых поколений. На этом фоне эксперт YouTube-канала Ancient Gameplays протестировал процессоры для платформы AM4, включая Ryzen 5 5500X3D и Ryzen 5 5600X, сравнив их с моделями, совместимыми с AM5, в том числе Ryzen 5 7500X3D и Ryzen 5 7600X, а также представителем Intel — Core Ultra 5 250K Plus.

Источник фото: Amazon

Общие результаты, основанные на тестах в шестнадцати играх с использованием видеокарты Radeon RX 7900 XTX, показывают, что Ryzen 5 5600X отстаёт от Ryzen 5 5500X3D на 11,6 % при использовании оперативной памяти DDR4-3600 CL16 и на 14,2 % с DDR4-3200 CL16, тогда как Ryzen 5 7600X, Core Ultra 5 250K Plus и Ryzen 5 7500X3D обходят Ryzen 5 5500X3D на 11,9 %, 21,8 % и 23,3 % с разогнанными модулями ОЗУ DDR5 и на 3,5 %, 12,2 % и 19,6 % с DDR5-6000 CL28 соответственно.

Источник фото: Ancient Gameplays/YouTube

реклама

При этом стоит отметить, что модели для платформы AM4, в частности Ryzen 5 5500X3D, могут оказаться более выгодными вариантами с точки зрения стоимости и производительности, так как модули ОЗУ DDR5 в настоящее время заметно прибавили в цене.

#ryzen 5 5600x #ryzen 5 7600x #ryzen 5 5500x3d #core ultra 5 250k plus #ryzen 5 7500x3d
Источник: youtube.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России представили концепцию работающей от костра портативной мини-ТЭС на 600 Вт для походов
Ученые утверждают – в космосе у человека меняется восприятие и ощущение собственного «я»
Физики приблизились к разгадке пятой силы природы - её связывают с тёмной материей и тёмной энергией
На железные дороги вышли восьмиосные полувагоны «БАМ» грузоподъёмностью свыше 150 тонн
Heroes of Might and Magic Olden Era уже продаётся со скидкой — спустя полтора месяца после релиза
Игрокам Forza Horizon 6 рекомендуется установить новый патч из-за риска потери сохранений
Вышел сюжетный трейлер дополнения Cost of Hope для S.T.A.L.K.E.R. 2
Критики со всего мира выбрали лучшие фильмы первой половины 2026 года
Турбоэлектрический самолёт Electra с фюзеляжем «двойной пузырь» обещает экономию топлива 17%
Учёные нашли у берегов Филиппин японский корабль «Хофуку Мару» времён Второй мировой войны
TelecomDaily: Спутниковое телевидение в России теряет платящих клиентов
В России готовят к выпуску вагон первого класса с увеличенным и перестроенным салоном
«Хаббл» сфотографировал звёздный рой в необычной галактике размером 12 тысяч световых лет
В Китае водители Tesla используют игрушечные головы для обмана автопилота FSD
Экономист Михаил Хазин считает причиной задержек с выпуском МС-21 финансовые механизмы
Двигатель со звездообразными цилиндрами, с двойным вихрем и двумя свечами запатентовали в РФ
NVIDIA выпустила новый графический драйвер GeForce Game Ready 610.62
Запечатанный картридж Super Mario продан за рекордные $3 млн
В настольных процессорах AMD Ryzen 10000 интегрированную графику могут заменить на нейронный блок
Академик МГУ раскрыл причины попадания шаровых молний по розеткам и электроприборам

Популярные статьи

Warcraft против Warhammer – где заканчивается вдохновение и начинается плагиат
Битва за трон: Olden Era против Heroes V
10 оптимальных процессоров для игровых ПК, которые можно купить на «Авито» за копейки в 2026 году
Лучшие комедийные фильмы в жанре пародий
Ковбои, роботы и космос: 7 фильмов, где вестерн переплетается с фантастикой
Ржавые корабли и далекие планеты — 8 фильмов в жанре космической фантастики из 90-х
Фотореалистичные сцены из снимков: как гауссов сплэтинг меняет 3D‑графику
Xbox Series S против игрового ПК – бюджетный гейминг за $400 в 2026 году
Как я заставил Qwen 3B и Phi-4 работать в каскадной связке на домашнем ПК
Игра «007: First Light» — тень классики или новый облик агента
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter