Процессоры тестировались совместно с видеокартой Radeon RX 7900 XTX.

В условиях кризиса на рынке памяти и заметного роста стоимости целого ряда компьютерных компонентов далеко не все геймеры имеют возможность приобрести современный ПК, поэтому им приходится довольствоваться сборками прошлых поколений. На этом фоне эксперт YouTube-канала Ancient Gameplays протестировал процессоры для платформы AM4, включая Ryzen 5 5500X3D и Ryzen 5 5600X, сравнив их с моделями, совместимыми с AM5, в том числе Ryzen 5 7500X3D и Ryzen 5 7600X, а также представителем Intel — Core Ultra 5 250K Plus.

Источник фото: Amazon

Общие результаты, основанные на тестах в шестнадцати играх с использованием видеокарты Radeon RX 7900 XTX, показывают, что Ryzen 5 5600X отстаёт от Ryzen 5 5500X3D на 11,6 % при использовании оперативной памяти DDR4-3600 CL16 и на 14,2 % с DDR4-3200 CL16, тогда как Ryzen 5 7600X, Core Ultra 5 250K Plus и Ryzen 5 7500X3D обходят Ryzen 5 5500X3D на 11,9 %, 21,8 % и 23,3 % с разогнанными модулями ОЗУ DDR5 и на 3,5 %, 12,2 % и 19,6 % с DDR5-6000 CL28 соответственно.

Источник фото: Ancient Gameplays/YouTube

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При этом стоит отметить, что модели для платформы AM4, в частности Ryzen 5 5500X3D, могут оказаться более выгодными вариантами с точки зрения стоимости и производительности, так как модули ОЗУ DDR5 в настоящее время заметно прибавили в цене.