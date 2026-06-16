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Энтузиаст сравнил Ryzen 5 1600X и Ryzen 7 7800X3D в паре с RTX 5070 в популярных играх
Тесты проводились в двух разрешениях.
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Столкнувшись с заметным увеличением цен на ряд современных компьютерных комплектующих, геймеры всё чаще обращают внимание на сборки прошлых поколений, поэтому энтузиаст YouTube-канала ProYamYamPC решил собрать ПК на Ryzen 5 1600X и выяснить, как сильно он отстаёт от более современного Ryzen 7 7800X3D.

Источник фото: ProYamYamPC/YouTube

Оба процессора тестировались совместно с видеокартой GeForce RTX 5070. В паре с AMD Ryzen 5 1600X работала оперативная память DDR4-2800 CL16 общим объёмом 32 ГБ, тогда как Ryzen 7 7800X3D тестировался с 32 ГБ DDR5-6000 CL30. Показатели средней частоты кадров/1% low в двух разрешениях оказались следующими:

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Counter-Strike 2 (средние настройки)

  • 1080p: Ryzen 5 1600X – 108 fps/56 fps, Ryzen 7 7800X3D – 362 fps/170 fps
  • 1440p: Ryzen 5 1600X – 113 fps/44 fps, Ryzen 7 7800X3D – 357 fps/163 fps

Tom Clancy's Rainbow Six Siege X (средние настройки)

  • 1080p: Ryzen 5 1600X – 131 fps/81 fps, Ryzen 7 7800X3D – 389 fps/229 fps
  • 1440p: Ryzen 5 1600X – 129 fps/67 fps, Ryzen 7 7800X3D – 304 fps/225 fps

Battlefield 6 (средние настройки)

  • 1080p: Ryzen 5 1600X – 50 fps/32 fps, Ryzen 7 7800X3D – 186 fps/121 fps
  • 1440p: Ryzen 5 1600X – 53 fps/31 fps, Ryzen 7 7800X3D – 133 fps/103 fps

ARC Raiders (высокие настройки)

  • 1080p: Ryzen 5 1600X – 78 fps/48 fps, Ryzen 7 7800X3D – 213 fps/115 fps
  • 1440p: Ryzen 5 1600X – 70 fps/40 fps, Ryzen 7 7800X3D – 156 fps/97 fps

Forza Horizon 6 (пресет Ultra)

  • 1080p: Ryzen 5 1600X – 55 fps/38 fps, Ryzen 7 7800X3D – 136 fps/102 fps
  • 1440p: Ryzen 5 1600X – 53 fps/38 fps, Ryzen 7 7800X3D – 107 fps/94 fps

Crimson Desert (пресет Ultra, RT вкл.)

  • 1080p: Ryzen 5 1600X – 52 fps/32 fps, Ryzen 7 7800X3D – 114 fps/90 fps
  • 1440p: Ryzen 5 1600X – 55 fps/36 fps, Ryzen 7 7800X3D – 88 fps/73 fps

Kingdom Come: Deliverance II (пресет Ultra)

  • 1080p: Ryzen 5 1600X – 61 fps/38 fps, Ryzen 7 7800X3D – 128 fps/94 fps
  • 1440p: Ryzen 5 1600X – 62 fps/42 fps, Ryzen 7 7800X3D – 90 fps/78 fps

Dying Light: The Beast (высокие настройки)

  • 1080p: Ryzen 5 1600X – 71 fps/32 fps, Ryzen 7 7800X3D – 104 fps/82 fps
  • 1440p: Ryzen 5 1600X – 67 fps/48 fps, Ryzen 7 7800X3D – 71 fps/57 fps

Doom: The Dark Ages (пресет Nightmare, DLSS Quality)

  • 1080p: Ryzen 5 1600X – 64 fps/52 fps, Ryzen 7 7800X3D – 166 fps/123 fps
  • 1440p: Ryzen 5 1600X – 63 fps/50 fps, Ryzen 7 7800X3D – 118 fps/89 fps

Indiana Jones and the Great Circle (пресет Ultra, DLSS Quality)

  • 1080p: Ryzen 5 1600X – 104 fps/87 fps, Ryzen 7 7800X3D – 165 fps/141 fps
  • 1440p: Ryzen 5 1600X – 104 fps/86 fps, Ryzen 7 7800X3D – 135 fps/116 fps

Источник фото: ProYamYamPC/YouTube

Источник фото: ProYamYamPC/YouTube

Судя по результатам тестов, Ryzen 5 1600X в паре с GeForce RTX 5070 обеспечивает приемлемые и даже высокие показатели частоты кадров, хотя на фоне Ryzen 7 7800X3D модель, вышедшая в 2017 году, выглядит тускло. Также по результатам тестов видно, что Ryzen 5 1600X явно не раскрывает потенциал RTX 5070, поэтому столь мощной видеокарте требуется более производительный процессор.


#ryzen 7 7800x3d #ryzen 5 1600x
Источник: youtube.com
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