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Эксперт сравнил GTX 1060 6 ГБ и RTX 5060 8 ГБ в Crimson Desert и ряде других популярных игр
Тестовую сборку снабдили процессором Core i5-12400F.
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Видеокарта GeForce GTX 1060, дебютировавшая десять лет назад, до сих пор входит в двадцатку наиболее популярных моделей среди геймеров на площадке Steam, хотя за прошедшее время сменилось не одно поколение видеоадаптеров. Эксперт YouTube-канала NJ Tech решил сравнить GeForce GTX 1060 6 ГБ с современной моделью среднего ценового сегмента, GeForce RTX 5060 8 ГБ.

Источник фото: Nvidia

Тестовая сборка, оснащённая процессором Intel Core i5-12400F и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6000, в разрешении 1080p продемонстрировала следующие показатели средней частоты кадров/0,1% low:

  • Forza Horizon 6 (высокие настройки): GTX 1060 – 36 fps/29 fps, RTX 5060 – 127 fps/88 fps
  • ARC Raiders (высокие настройки): GTX 1060 – 39 fps/30 fps, RTX 5060 – 132 fps/101 fps
  • 007 First Light (высокие настройки): GTX 1060 – 22 fps/7 fps, RTX 5060 – 87 fps/49 fps
  • Resident Evil Requiem (высокие настройки, пряди волос вкл.): GTX 1060 – 26 fps/8 fps, RTX 5060 – 122 fps/52 fps
  • Crimson Desert (пресет Ultra): GTX 1060 – 16 fps/12 fps, RTX 5060 – 72 fps/49 fps
  • Counter-Strike 2 (высокие настройки, MSAA 4x): GTX 1060 – 82 fps/44 fps, RTX 5060 – 247 fps/114 fps
  • Tom Clancy's Rainbow Six Siege (очень высокие настройки, TAA): GTX 1060 – 119 fps/59 fps, RTX 5060 – 235 fps/102 fps
  • PUBG: Battlegrounds (пресет Ultra): GTX 1060 – 73 fps/45 fps, RTX 5060 – 204 fps/71 fps
  • Death Stranding 2: On the Beach (высокие настройки, PICO Native): GTX 1060 – 20 fps/18 fps, RTX 5060 – 92 fps/71 fps
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В целом, GeForce GTX 1060 6 ГБ до сих обеспечивает приемлемые показатели fps в ряде случаев, хотя в современных играх, включая 007 First Light, Resident Evil Requiem, Crimson Desert и Death Stranding 2: On the Beach при высоких настройках качества графической составляющей её производительности явно недостаточно.

Что касается точных цифр, то в Forza Horizon 6 модель RTX 5060 быстрее GTX 1060 в 3,52 раза, в ARC Raiders производительнее в 3,38 раза, в 007 First Light опережает видеоадаптер Pascal в 3,95 раза, в Resident Evil Requiem обходит в 4,69 раза, в Counter-Strike 2 обеспечивает в 3 раза больший средний fps, в Tom Clancy's Rainbow Six Siege превосходит в 1,97 раза, а в PUBG: Battlegrounds и Death Stranding 2: On the Beach обходит предшественницу в 2,79 и 4,6 раза. Также не стоит забывать, что RTX 5060 поддерживает целый ряд современных технологий.

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#geforce gtx 1060 #geforce rtx 5060
Источник: youtube.com
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