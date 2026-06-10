Компьютер был обнаружен случайно в подвале.

Удачливый техник обнаружил в подвале своего клиента ПК, который, по его мнению и журналистов издания Tom's Hardware, мог принадлежать бывшему генеральному директору AMD Рори Риду (Rory Read).

Как сообщает участник платформы Reddit под ником gazicoldfur, работая в сфере систем отопления и кондиционирования, некоторое время назад он устанавливал котёл одному из заказчиков, в подвале у которого скопилось немало ПК и компонентов, так как ранее он владел компьютерным магазином. По словам пользователя, он случайно обнаружил там нераспечатанную коробку AMD, которую клиент позволил ему забрать с собой, отметив, что в ней находится готовый компьютер с аукциона.

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Раскрыв упаковку, счастливчик обнаружил в ней ПК, корпус которого был покрыт многочисленными автографами, принадлежавшими высокопоставленным сотрудникам AMD начала 2010-х годов, в том числе Лизы Су (Lisa Su), Марка Папермастера (Mark Papermaster), Девиндера Кумара (Devinder Kumar), Раджана Найка (Rajan Naik), Дарелла Форда (Darrell Ford) и ряда других.

Источник фото: gazicoldfur/Reddit

Судя по сообщению, которым сопровождается автограф Лизы Су, гласящему «Рори — всего наилучшего от команды AMD», данный ПК принадлежал Рори Риду, возглавлявшему компанию в период с 2011 по 2014 год. Сам компьютер оснащён корпусом Xigmatek XEN6329 Mini-ITX и видеокартой, похожей на R9 285 производства Sapphire. Судя по всему, ПК являлся прощальным подарком от руководства компании.

Рори Рид руководил AMD в достаточно сложный период и помог компании пережить непростые времена, заключив партнёрские соглашения с Sony и Microsoft для разработки консолей следующего поколения. Кроме того, он привлёк в AMD ряд специалистов, включая Лизу Су, которая позже возглавила компанию, а также вернул архитектора чипов Джима Келлера (Jim Keller) для работы над архитектурой Zen совместно с Марком Кларком (Mike Clark).

Издание отмечает, что автограф Лизы Су на корпусе обнаруженного ПК очень похож на реальный, поэтому находка техника вполне может представлять собой настоящую коллекционную реликвию, судьба которой в настоящее время до конца не раскрыта.