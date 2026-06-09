Пользователям придётся запастись терпением.

Кризис на рынке DRAM негативно повлиял на стоимость оперативной памяти, особенно на цены модулей ОЗУ DDR5, которые всего за несколько месяцев выросли в несколько раз, что заставило ряд геймеров отдать предпочтение платформам прошлых поколений с поддержкой DDR4.

Источник фото: Corsair

В разговоре с журналистом издания 4Gamers вице-президент и генеральный директор подразделения клиентских каналов AMD Дэвид МакАфи (David McAfee) решил успокоить клиентов компании, заявив о постепенном восстановлении цен на модули ОЗУ в обозримом будущем, пишет сайт VideoCardz. Представитель AMD отмечает, что стоимость оперативной памяти DDR5 в настоящее время высока, но в течение последующих двух лет она постепенно будет снижаться, достигнув нормального уровня.

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К причинам, негативно повлиявшим на рост стоимости планок ОЗУ DDR5, Дэвид МакАфи отнёс повышенный спрос на модули ОЗУ со стороны ИИ-сектора, несмотря на вливание производителями значительных сумм в производство DDR5 на фоне сокращения выпуска DDR4.

Отмечается, что резкого падения цен на модули ОЗУ DDR5 ожидать не стоит, так как этот процесс будет происходить постепенно, поэтому пользователям, рассчитывающим сэкономить, стоит запастись терпением.