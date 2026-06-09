Это должно снизить зависимость от иностранных сервисов.

В России продолжают разрабатывать законодательные инициативы, направленные на снижение зависимости Рунета от западного сегмента сети Интернет — в частности, Государственная Дума РФ во втором и третьем чтениях приняла закон, который вводит административную ответственность за неисполнение требований относительно авторизации пользователей, пишет издание «Ведомости».

Источник фото: GSMArena

Сообщается, что по новому закону владельцы сайтов и приложений должны будут реализовывать авторизацию пользователей, находящихся на территории РФ, согласно способам, предусмотренным законодателями — это может быть как с использованием номера телефона, так и при помощи ЕСИА (Единой системы идентификации и аутентификации), ЕБС (Единой биометрической системы) или сервиса авторизации, зарегистрированного в РФ.

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Для нарушивших требования, выдвигаемые данным законодательным актом, предусматриваются следующие штрафы — обычные граждане будут вынуждены заплатить от десяти до двадцати тысяч рублей, должностных лиц оштрафуют на сумму, варьирующуюся от тридцати до пятидесяти тысяч рублей, а юридические лица уплатят от пяти до семи сотен тысяч рублей. Повторное нарушение грозит штрафом до сорока тысяч, ста тысяч и одного миллиона четырёхсот тысяч рублей для соответствующих категорий лиц.